Кумпилов поставил задачи по капремонту Дома культуры в станице в Адыгее

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил станицу Кужорскую, осмотрел местный Дом культуры и поручил строго соблюдать сроки и качество выполнения работ по его капитальному обновлению, сообщает пресс-служба правительства республики.

В рабочей поездке приняли участие зампредседателя кабмина Адыгеи – министр финансов региона Виктор Орлов, министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев, глава Майкопского района Михаил Марьин, руководители подрядных организаций.

Как доложил Аутлев, капремонт Дома культуры в станице Кужорской ведется в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья". На эти цели будет направлено порядка 105 миллионов рублей. Из них 70 миллионов – из федерального бюджета. Работы начались в прошлом году и должны быть завершены до конца текущего года. Планируется полная замена полов, систем электроснабжения, водоснабжения и канализации. Также будет смонтировано новое отопление, вентиляция, система пожарной сигнализации и видеонаблюдение. Предусмотрено обновление лестничных маршей, усиление внутренних конструкций и стеновых перегородок. В отремонтированном здании разместятся сцена, библиотека, музей и спортзал, указали в пресс-службе.

Глава Адыгеи также поручил министру культуры республики эффективно использовать все возможности нацпроекта для развития отрасли, обеспечить контроль за качеством и сроками ремонта объектов культуры. В пресс-службе напомнили, что с 2017 по 2026 год в регионе построены и отремонтированы 69 домов культуры – это больше половины от общего числа ДК в республике (129 учреждений).

"Сельский Дом культуры в станице Кужорской был построен в 1973 году и давно нуждался в ремонте. С такой просьбой к нам не раз обращались местные жители. И сегодня благодаря федеральной поддержке мы реализуем этот большой проект. Нужно полностью модернизировать здание с сохранением его исторического вида и функционального назначения. Дом культуры должен стать современным пространством для досуга станичников, развития творчества и профессионального роста молодых талантов", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.

Отдельные задачи поставлены по благоустройству прилегающей к ДК территории и в целом по соблюдению санитарного порядка в станице. Глава Адыгеи также подчеркнул важность выполнения всех ранее данных поручений. В рамках этой работы руководство муниципалитета должно синхронизировать с народной программой "Единой России" все мероприятия по развитию станицы, охватывающие модернизацию социальной и коммунальной инфраструктуры, повышения качества медицинских и образовательных услуг, сферу культуры и спорта.

Кумпилов указал, что контроль не снимается до полного выполнения всех поручений по обращениям граждан. И в дальнейшем все дела регионального правительства должны быть нацелены на благополучие граждан.