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Редкие растения зацвели на Куликовом поле - РИА Новости, 29.06.2026
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09:00 29.06.2026
Редкие растения зацвели на Куликовом поле

Сезон цветения редких растений наступил на Куликовом поле

© РИА Новости / Наталья Тюрина Разнотравье на Куликовом поле
Разнотравье на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Наталья Тюрина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Куликовом поле наступила активная фаза цветения растений, в том числе занесенных в Красную книгу.
  • Началось цветение таких редких растений, как василек русский, змееголовник Рюйша, шалфей, эспарцет, нивяник, подмаренник, гладыш широколистный, лилия саранка и любка двулистная.
  • В конце июля — начале августа на Куликовом поле можно будет наблюдать за цветением кувшинок.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На Куликовом поле наступила активная фаза цветения растений, в том числе занесенных в Красную книгу. Эксперты отмечают сразу несколько редких видов — от степных ковылей до лугового разнотравья, сообщили в государственном музее-заповеднике "Куликово поле".
"Степь сейчас приобретает самый красивый оттенок, потому что зацветает все многообразие луговых и степных трав. Например, василек русский, змееголовник Рюйша, шалфей. Также начали цвести эспарцет нежно-розового оттенка, ярко-синие вероники. Активно цветет нивяник — это крупная ромашка, а также подмаренники с мелкими белыми и желтыми цветками", — рассказала начальник научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин "Куликова поля" Ольга Бурова.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийШалфей луговой
Шалфей луговой - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Шалфей луговой
Кроме того, по словам эксперта, на Куликовом поле зацвели лесные травы. Некоторые из них относятся к редким видам, произрастающим в остепненных дубравах, они занесены в региональные Красные книги. Например, гладыш широколистный, лилия саранка.
Также на территории музея-заповедника началось цветение любки двулистной.
"Это растение семейства Орхидных. Этого редкого представителя нечасто можно встретить в лесостепи. На Куликовом поле полюбоваться этим растением можно в Зеленой Дубраве. Любка двулистная цветет белыми цветочками и очень нежно пахнет, особенно в ночное время", — объяснила Бурова.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНивяник обыкновенный
Нивяник обыкновенный
Нивяник обыкновенный
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 11
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРазнотравье на Куликовом поле
Разнотравье на Куликовом поле
Разнотравье на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 11
CC BY-SA 3.0 / Meneerke bloem / Dracocephalum ruyschiana in the Jardin Botanique Alpin du LautaretЗмееголовник Рюйша
Змееголовник Рюйша
Змееголовник Рюйша
CC BY-SA 3.0 / Meneerke bloem / Dracocephalum ruyschiana in the Jardin Botanique Alpin du Lautaret
3 из 11
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРазнотравье на Куликовом поле
Разнотравье на Куликовом поле
Разнотравье на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
4 из 11
CC BY 3.0 / C T Johansson / Rhaponticoides ruthenica (Centaurea ruthenica)Василек русский
Василек русский
Василек русский
CC BY 3.0 / C T Johansson / Rhaponticoides ruthenica (Centaurea ruthenica)
5 из 11
CC0 / AnRo0002 / Эспарцет
Эспарцет
Эспарцет
CC0 / AnRo0002 /
6 из 11
CC BY-SA 3.0 / TeunSpaans / Veronica beccabunga bloemenВероника
Вероника
Вероника
CC BY-SA 3.0 / TeunSpaans / Veronica beccabunga bloemen
7 из 11
CC BY-SA 2.5 / Curtis Clark / Galium angustifoliumПодмаренник
Подмаренник
Подмаренник
CC BY-SA 2.5 / Curtis Clark / Galium angustifolium
8 из 11
CC BY-SA 3.0 / Griensteidl / Lilium martagon, Rastbühel, Hart bei Graz, Styria, AustriaЛилия саранка (кудрявая)
Лилия саранка (кудрявая)
Лилия саранка (кудрявая)
CC BY-SA 3.0 / Griensteidl / Lilium martagon, Rastbühel, Hart bei Graz, Styria, Austria
9 из 11
CC BY-SA 3.0 / Enrico Blasutto / Platantera comune - Località: Val Piana, Limana (BL), 850 m s.l.m.Любка двулистная
Любка двулистная
Любка двулистная
CC BY-SA 3.0 / Enrico Blasutto / Platantera comune - Località: Val Piana, Limana (BL), 850 m s.l.m.
10 из 11
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛандыш
Ландыш
Ландыш
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
11 из 11
Нивяник обыкновенный
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 11
Разнотравье на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 11
Змееголовник Рюйша
CC BY-SA 3.0 / Meneerke bloem / Dracocephalum ruyschiana in the Jardin Botanique Alpin du Lautaret
3 из 11
Разнотравье на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
4 из 11
Василек русский
CC BY 3.0 / C T Johansson / Rhaponticoides ruthenica (Centaurea ruthenica)
5 из 11
Эспарцет
CC0 / AnRo0002 /
6 из 11
Вероника
CC BY-SA 3.0 / TeunSpaans / Veronica beccabunga bloemen
7 из 11
Подмаренник
CC BY-SA 2.5 / Curtis Clark / Galium angustifolium
8 из 11
Лилия саранка (кудрявая)
CC BY-SA 3.0 / Griensteidl / Lilium martagon, Rastbühel, Hart bei Graz, Styria, Austria
9 из 11
Любка двулистная
CC BY-SA 3.0 / Enrico Blasutto / Platantera comune - Località: Val Piana, Limana (BL), 850 m s.l.m.
10 из 11
Ландыш
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
11 из 11
Помимо этого эксперт добавила, что в конце июля — начале августа в реках Куликова поля можно будет наблюдать за цветением кувшинок.
Территория музея-заповедника — около 3,5 тыс. гектаров, часть из которых занимают лесостепные угодья, где ведется работа по восстановлению исторического природного ландшафта. А для всех желающих на Куликовом поле оборудована историко-экологическая тропа, где можно увидеть цветущие растения, в том числе и редкие.
 
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