Редкие растения зацвели на Куликовом поле

Краткий пересказ от РИА ИИ На Куликовом поле наступила активная фаза цветения растений, в том числе занесенных в Красную книгу.

Началось цветение таких редких растений, как василек русский, змееголовник Рюйша, шалфей, эспарцет, нивяник, подмаренник, гладыш широколистный, лилия саранка и любка двулистная.

В конце июля — начале августа на Куликовом поле можно будет наблюдать за цветением кувшинок.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На Куликовом поле наступила активная фаза цветения растений, в том числе занесенных в Красную книгу. Эксперты отмечают сразу несколько редких видов — от степных ковылей до лугового разнотравья, сообщили в государственном музее-заповеднике "Куликово поле".

"Степь сейчас приобретает самый красивый оттенок, потому что зацветает все многообразие луговых и степных трав. Например, василек русский, змееголовник Рюйша, шалфей. Также начали цвести эспарцет нежно-розового оттенка, ярко-синие вероники. Активно цветет нивяник — это крупная ромашка, а также подмаренники с мелкими белыми и желтыми цветками", — рассказала начальник научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин "Куликова поля" Ольга Бурова.

Кроме того, по словам эксперта, на Куликовом поле зацвели лесные травы. Некоторые из них относятся к редким видам, произрастающим в остепненных дубравах, они занесены в региональные Красные книги. Например, гладыш широколистный, лилия саранка.

Также на территории музея-заповедника началось цветение любки двулистной.

"Это растение семейства Орхидных. Этого редкого представителя нечасто можно встретить в лесостепи. На Куликовом поле полюбоваться этим растением можно в Зеленой Дубраве. Любка двулистная цветет белыми цветочками и очень нежно пахнет, особенно в ночное время", — объяснила Бурова.

Помимо этого эксперт добавила, что в конце июля — начале августа в реках Куликова поля можно будет наблюдать за цветением кувшинок.