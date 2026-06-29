Жителя Красноярска задержали за рекламу наркотиков в маске "Человека-паука"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Красноярске задержали мужчину, который в маске "Человека-паука" наносил на стены зданий рекламу интернет-магазинов по продаже наркотиков.

При себе у него были баллончики с краской, а в телефоне — фото с проделанной работой для отчета.

Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

КРАСНОЯРСК, 29 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя Красноярска, который по ночам, надев маску "Человека-паука", наносил на стены зданий рекламу интернет-магазинов по продаже наркотиков, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает краевой главк МВД.

По данным ведомства, молодой человек занимался распространением рекламы в темное время суток, надевая маску, но его действия фиксировали видеокамеры наружного наблюдения, установленные на фасадах домов.

"В таком виде его и задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков краевого главка. "Человеком-пауком" оказался безработный житель краевого центра 2004 года рождения. При себе у задержанного были баллончики с краской, а в телефоне – фото с нанесенными надписями – для отчета перед "работодателями", - говорится в сообщении