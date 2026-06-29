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Жителя Красноярска задержали за рекламу наркотиков в маске "Человека-паука" - РИА Новости, 29.06.2026
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10:20 29.06.2026

Жителя Красноярска задержали за рекламу наркотиков в маске "Человека-паука"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярске задержали мужчину, который в маске "Человека-паука" наносил на стены зданий рекламу интернет-магазинов по продаже наркотиков.
  • При себе у него были баллончики с краской, а в телефоне — фото с проделанной работой для отчета.
  • Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
КРАСНОЯРСК, 29 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя Красноярска, который по ночам, надев маску "Человека-паука", наносил на стены зданий рекламу интернет-магазинов по продаже наркотиков, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, молодой человек занимался распространением рекламы в темное время суток, надевая маску, но его действия фиксировали видеокамеры наружного наблюдения, установленные на фасадах домов.
"В таком виде его и задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков краевого главка. "Человеком-пауком" оказался безработный житель краевого центра 2004 года рождения. При себе у задержанного были баллончики с краской, а в телефоне – фото с нанесенными надписями – для отчета перед "работодателями", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт запрещенных веществ, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас фигурант заключен под стражу.
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