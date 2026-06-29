В "Краснодаре" намерены взять курс в сторону российских футболистов

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин заявил, что клуб планирует взять курс в сторону российских футболистов из-за ужесточения лимита на легионеров.

С сезона 2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи.

Летом состав «Краснодара» пополнил перешедший из «Ростова» 25-летний защитник сборной России Илья Вахания, а также вернулся воспитанник академии 26-летний полузащитник Даниил Уткин.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин заявил РИА Новости, что в клубе планируют взять курс в сторону российских футболистов, учитывая ужесточение лимита на легионеров.

В конце апреля был подписан приказ об изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ ). С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле - не более семи. В настоящее время в заявке " Краснодара " значатся 11 легионеров.

"Мы постараемся, насколько это возможно в нынешних условиях, укомплектоваться. С учетом лимита в том числе, крен будет на наш рынок, хотя качественных российских футболистов дефицит, они всем известны. Проблемы одни и те же", - сказал Бузникин.

Летом состав "Краснодара" пополнил перешедший из "Ростова" 25-летний защитник сборной России Илья Вахания. Кроме того, в клуб вернулся воспитанник академии 26-летний полузащитник Даниил Уткин, последним клубом которого также был "Ростов".

В прошлом сезоне "Краснодар" занял второе место в турнирной таблице РПЛ, уступив титул петербургскому "Зениту". В суперфинале Кубка России "быки" в серии пенальти проиграли московскому "Спартаку". "Всего хватило, не в короткой скамейке дело, - отметил собеседник агентства, говоря о результатах прошлого сезона. - Цели никак не меняются - нам надо укомплектоваться и построить хорошую команду, показать хорошие результаты и порадовать болельщиков, вот и все цели".