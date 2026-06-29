Холанд готов рвать. Норвегия не заметит африканцев в плей-офф ЧМ?

Сборная Норвегии в матче 1/16 финала чемпионата мира встретится с командой Кот-д’Ивуара. Африканцы вышли из группы ЧМ впервые в истории, но смогут ли они пройти через "золотое поколение" скандинавов?

Путь к плей-офф

Норвежцы под руководством Столе Солбаккена ударно начали турнир, разгромив сборную Ирака. Не самый сильный соперник, но отлично подходящий для оценки своих возможностей. Норвежцы забили в ворота соперника четыре мяча, и конечно, в каждом из них в той или иной степени принял участие Эрлинг Холанд.

Главный бомбардир команды находится в отличном состоянии. Во втором туре он отгрузил еще два мяча в ворота сборной Сенегала, и с четырьмя голами всерьез конкурирует с Месси, Мбаппе и другими звездами за "Золотую бутсу". На матч плей-офф он выйдет отдохнувшим и готовым забивать еще, ведь главный тренер команды дал основным игрокам отдых в последнем матче группового этапа против Франции.

В третьем туре норвежцы без Холанда, Мартина Эдегора и других звезд не сумели навязать борьбу французам. Однако задача выхода в плей-офф была решена уже после двух игр — шесть очков и второе место в группе.

Ивуарийцы тоже подошли к плей-офф в отличной форме. Команда Эмерса Фаэ проводит свой лучший ЧМ, и вполне могла бы занять даже первое место в группе. В первом матче ивуарийцы встретились со сборной Эквадора — учитывая наличие в квартете немцев, эта встреча рассматривалась болельщиками как битва за второе место. Африканцы оказались сильнее.

Но и в игре с Германией Кот-д’Ивуар вполть до концовки матча претендовал на три очка. Победу немцам принес гол Дениза Ундава на четвертой добавленной минуте. В третьем туре ивуарийцы буднично обыграли сборную Кюрасао, а вот Германия уступила эквадорцам. В итоге и Германия, и Кот-д’Ивуар набрали по шесть очков, но по итогам личной встречи африканцы стали вторыми.

По количеству звездных имен в заявке Кот-д’Ивуар едва ли уступает норвежцам: тут и забивший два гола на групповом этапе Николя Пепе, и одна из звезд "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло, и мощный форвард из "Интера" Анж-Йоан Бонни. Но главной звездой команды, конечно, является вингер "Лейпцига" Ян Диоманде, за которым в это трансферное окно выстроилась очередь из европейских топ-клубов.

Прогноз

Это противостояние станет одним из наиболее интригующих на стадии 1/16 финала чемпионата мира. Тренеры обеих команд постарались подвести своих подопечных к первой игре плей-офф в лучшей форме, освежив составы на последние матчи группового этапа.

И все-таки эксперты отдают небольшое предпочтение норвежцам. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 2.07 на победу скандинавской сборной и 1.55 на ее проход в следующий раунд. Победа ивуарийцев в основное время оценивается в 3.60, а проход — в 2.45.

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