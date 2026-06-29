Рейтинг@Mail.ru
Норвегия — Кот-д’Ивуар на ЧМ-2026: дата и время, где смотреть онлайн
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:44 29.06.2026
Холанд готов рвать. Норвегия не заметит африканцев в плей-офф ЧМ?

Норвегия сыграет с Кот-д’Ивуаром в 1/16 финала ЧМ-2026 30 июля в 20:00 мск

© AP Photo / Charles KrupaЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Charles Krupa
Читать в
МАКСДзен
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Сборная Норвегии в матче 1/16 финала чемпионата мира встретится с командой Кот-д’Ивуара. Африканцы вышли из группы ЧМ впервые в истории, но смогут ли они пройти через "золотое поколение" скандинавов?

Путь к плей-офф

Норвежцы под руководством Столе Солбаккена ударно начали турнир, разгромив сборную Ирака. Не самый сильный соперник, но отлично подходящий для оценки своих возможностей. Норвежцы забили в ворота соперника четыре мяча, и конечно, в каждом из них в той или иной степени принял участие Эрлинг Холанд.
Главный бомбардир команды находится в отличном состоянии. Во втором туре он отгрузил еще два мяча в ворота сборной Сенегала, и с четырьмя голами всерьез конкурирует с Месси, Мбаппе и другими звездами за "Золотую бутсу". На матч плей-офф он выйдет отдохнувшим и готовым забивать еще, ведь главный тренер команды дал основным игрокам отдых в последнем матче группового этапа против Франции.
В третьем туре норвежцы без Холанда, Мартина Эдегора и других звезд не сумели навязать борьбу французам. Однако задача выхода в плей-офф была решена уже после двух игр — шесть очков и второе место в группе.
Ивуарийцы тоже подошли к плей-офф в отличной форме. Команда Эмерса Фаэ проводит свой лучший ЧМ, и вполне могла бы занять даже первое место в группе. В первом матче ивуарийцы встретились со сборной Эквадора — учитывая наличие в квартете немцев, эта встреча рассматривалась болельщиками как битва за второе место. Африканцы оказались сильнее.
© Фото : Пресс-служба Международной федерации футболаНиколя Пепе
Николя Пепе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Пресс-служба Международной федерации футбола
Николя Пепе
Но и в игре с Германией Кот-д’Ивуар вполть до концовки матча претендовал на три очка. Победу немцам принес гол Дениза Ундава на четвертой добавленной минуте. В третьем туре ивуарийцы буднично обыграли сборную Кюрасао, а вот Германия уступила эквадорцам. В итоге и Германия, и Кот-д’Ивуар набрали по шесть очков, но по итогам личной встречи африканцы стали вторыми.
По количеству звездных имен в заявке Кот-д’Ивуар едва ли уступает норвежцам: тут и забивший два гола на групповом этапе Николя Пепе, и одна из звезд "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло, и мощный форвард из "Интера" Анж-Йоан Бонни. Но главной звездой команды, конечно, является вингер "Лейпцига" Ян Диоманде, за которым в это трансферное окно выстроилась очередь из европейских топ-клубов.
Болельщики сборной Марокко по футболу приветствуют команду после матча чемпионата мира 2022 года в Катаре - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Главный матч плей-офф ЧМ-2026. Сотворят ли звезды Марокко очередную сказку?
Вчера, 10:00

Прогноз

Это противостояние станет одним из наиболее интригующих на стадии 1/16 финала чемпионата мира. Тренеры обеих команд постарались подвести своих подопечных к первой игре плей-офф в лучшей форме, освежив составы на последние матчи группового этапа.
И все-таки эксперты отдают небольшое предпочтение норвежцам. Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 2.07 на победу скандинавской сборной и 1.55 на ее проход в следующий раунд. Победа ивуарийцев в основное время оценивается в 3.60, а проход — в 2.45.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Мбаппе и Дембеле унизят унылых шведов? Франция врывается в плей-офф ЧМ-2026
Вчера, 12:52

Где смотреть

Прямая трансляция матча сборных Кот-д’Ивуара и Норвегии будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. Встреча пройдет на стадионе "Эй-ти-энд-ти Стэдиум" (Арлингтон, США) и начнется в 20:00 по московскому времени.
ЧМ по футболу 2026
30 июня 2026 • начало в 20:00
Матч не начался
Кот-д’Ивуар
:
Норвегия
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболКот-д'ИвуарНорвегияЭрлинг ХоландМартин ЭдегорЭмерс ФаэЧМ по футболу 2026Авторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Япония
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Германия
    Парагвай
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Р. Сафиуллин
    47636
    66367
  • Теннис
    Завершен
    М. Чилич
    Д. Медведев
    124
    666
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Захарова
    66
    32
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    T. Kostovic
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    М. Френх
    А. Калинская
    64
    76
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    П. Удварди
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Линетт
    М. Андреева
    54
    76
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нидерланды
    Марокко
    1
    2
  • Футбол
    30.06 20:00
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
  • Футбол
    01.07 00:00
    Франция
    Швеция
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала