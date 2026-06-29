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Королев вручил дипломы с отличием выпускникам колледжа в Тверской области - РИА Новости, 29.06.2026
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Тверская область
 
18:38 29.06.2026
Королев вручил дипломы с отличием выпускникам колледжа в Тверской области

Врио губернатора Верхневолжья Королев вручил дипломы с отличием выпускникам ТПЭК

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев вручил дипломы с отличием выпускникам колледжа в Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев вручил дипломы с отличием выпускникам колледжа в Тверской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев вручил дипломы с отличием выпускникам колледжа в Тверской области
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Верхневолжья Виталий Королев вручил дипломы с отличием выпускникам Тверского промышленно-экономического колледжа (ТПЭК) Ярославу Морозову, Софье Ступак, Евгению Андрееву, Римме Романовой, Анастасии Бабась и Алене Иншиной, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В понедельник в учреждении состоялась торжественная церемония чествования выпускников. Образовательную организацию в этому году окончили 522 человека, из них 98 – с отличием.
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"Колледж – это место, которое позволяет после школы быстро войти во взрослую жизнь: работать и обеспечивать себя, создать семью, становиться самостоятельным человеком. Дипломы, которые вы сегодня получаете, – показатель того, что вы провели эти годы недаром, что вы можете ставить перед собой цели и достигать их. У вас было совершенно замечательное место учебы. Такая подготовка позволит вам и дальше эффективно, успешно реализовывать себя в новой жизни", — приводит пресс-служба слова Королева.
Он добавил, что сам лично помнит все выпускные. Это было всегда волнующим событием, особенно для тех, кто получал красные дипломы. В первую очередь, Королев поблагодарил родителей выпускников за то, что те дали возможность это образование получить. Врио губернатора убежден, что у молодых людей это только начало.
В пресс-службе указывают, что Тверской промышленно-экономический колледж готовит специалистов в ИТ-сфере, дизайне, индустрии красоты и искусстве фотографии. Сейчас там учатся более 1,8 тысячи человек. В 2025 году учреждение оказалось очень востребованным среди абитуриентов – конкурс на бюджетные места был выше, чем в ряде вузов. Это подтверждает популярность среднего профобразования среди молодежи.
В 2023 году промышленно-экономический колледж первым в Тверской области вступил в федеральный проект "Профессионалитет", который сейчас входит в нацпроект "Молодежь и дети". Благодаря этому создан кластер подготовки кадров для креативных индустрий. Вместе с предприятиями внедрены образовательные программы с максимальным погружением в практику.
Главный результат этой работы – успешное трудоустройство многих студентов уже с 3-4 курса. Все выпускники колледжа с дипломом получают направление на предприятия и в компании региона. Из нынешнего выпуска 67% студентов трудоустроены, некоторые ребята стали индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, отмечают в пресс-службе.
Королев оценил условия, созданные в учебном заведении для практико-ориентированного обучения студентов. Посетил кабинеты дизайна, технологии моды, фотографии, разработки виртуальной и дополненной реальности, мастерскую "IT-решения для бизнеса".
Улучшаются за счет федеральных и региональных средств и условия проживания студентов.
"Какой бы сильной ни была учебная база, очень обидно, когда ребята уезжают в Москву или Петербург просто потому, что там – современные общежития, а у нас они не ремонтировались с момента постройки. Знаем о проблеме и активно работаем над исправлением ситуации. В прошлом году отремонтировали общежитие колледжа имени Коняева. Сейчас работы почти завершены в ТПЭК. Прошел по этажам – честно, впечатлило. Здание теперь выглядит как добротная современная гостиница", – написал Королев в своем канале в мессенджере "Макс" после того, как осмотрел ремонт в общежитии.
В здании заменены кровля, фасад и коммуникации, обновлены все помещения. Оборудованы кухни, душевые, прачечная, комнаты отдыха и кабинеты с компьютерной и швейной техникой для выполнения домашних заданий и проектов.
Глава региона пообщался с молодежью. Студенты поделились интересами и планами, отметили преображение общежития.
"Наша система образования – это передача не только знаний, но и базовых ценностей государства и опыта жизни в коллективе. Не забывайте о том, что это не менее важно. Раз вы здесь оказались, у вас все получится. У вас сейчас прекрасное время – все впереди. Вы можете выбрать свой путь. И сделать этот выбор надо осознанно", – сказал Королев молодым людям.
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