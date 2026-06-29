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Генконсул в Хьюстоне рассказал о контактах с местными властями - РИА Новости, 29.06.2026
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06:38 29.06.2026
Генконсул в Хьюстоне рассказал о контактах с местными властями

Генконсул Пукалов: контакты с властями Техаса сведены к минимуму

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкДорога в Хьюстоне, штат Техас
Дорога в Хьюстоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Дорога в Хьюстоне, штат Техас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов сообщил, что контакты российской дипмиссии с местными властями сведены к минимуму, причем не по инициативе российской стороны.
  • Российская сторона открыта к конструктивному взаимодействию на всех уровнях региональной вертикали и целенаправленно ищет точки соприкосновения для преодоления бюрократических барьеров.
  • Контакты на рабочем уровне сохраняются и при необходимости эффективно задействуются, в первую очередь с представителями отделения Госдепартамента США и подразделений правоохранительных органов в Хьюстоне.
ХЬЮСТОН (штат Техас), 29 июн - РИА Новости. Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов в интервью РИА Новости рассказал, что контакты российской дипмиссии с местными властями сведены к минимуму, причем не по инициативе российской стороны.
"Контакты генконсульства с местным руководством в настоящее время сведены к минимуму, причем не по нашей инициативе. Мы неизменно открыты к конструктивному взаимодействию на всех уровнях региональной вертикали - как в рамках агломерации Хьюстона, так и штата Техас, а также в пределах всего консульского округа", – сказал Пукалов.
Он отметил, что в генконсульстве целенаправленно ищут точки соприкосновения, которые позволили бы преодолеть бюрократические барьеры и наладить диалог, однако, несмотря на прилагаемые усилия, представители местного истеблишмента продолжают держать дистанцию.
"Вместе с тем контакты на рабочем уровне сохраняются и при необходимости эффективно задействуются. В первую очередь, это касается представителей отделения Госдепартамента США и подразделений правоохранительных органов в Хьюстоне", – подчеркнул генконсул.
Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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