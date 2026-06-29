Генконсул в Хьюстоне рассказал о контактах с местными властями

Краткий пересказ от РИА ИИ Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов сообщил, что контакты российской дипмиссии с местными властями сведены к минимуму, причем не по инициативе российской стороны.

Российская сторона открыта к конструктивному взаимодействию на всех уровнях региональной вертикали и целенаправленно ищет точки соприкосновения для преодоления бюрократических барьеров.

Контакты на рабочем уровне сохраняются и при необходимости эффективно задействуются, в первую очередь с представителями отделения Госдепартамента США и подразделений правоохранительных органов в Хьюстоне.

ХЬЮСТОН (штат Техас), 29 июн - РИА Новости. Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов в интервью РИА Новости рассказал, что контакты российской дипмиссии с местными властями сведены к минимуму, причем не по инициативе российской стороны.

"Контакты генконсульства с местным руководством в настоящее время сведены к минимуму, причем не по нашей инициативе. Мы неизменно открыты к конструктивному взаимодействию на всех уровнях региональной вертикали - как в рамках агломерации Хьюстона , так и штата Техас , а также в пределах всего консульского округа", – сказал Пукалов.

Он отметил, что в генконсульстве целенаправленно ищут точки соприкосновения, которые позволили бы преодолеть бюрократические барьеры и наладить диалог, однако, несмотря на прилагаемые усилия, представители местного истеблишмента продолжают держать дистанцию.