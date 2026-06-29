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ВС России уничтожили пикап, направлявшийся к боевикам ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 29.06.2026
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13:05 29.06.2026
ВС России уничтожили пикап, направлявшийся к боевикам ВСУ в Константиновке

ВС РФ уничтожили направлявшийся к окруженным боевикам ВСУ в Константиновке пикап

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы БПЛА ВС России уничтожили пикап, направлявшийся в Константиновку для снабжения окруженных украинских военных.
  • Там было оборудование и материальные средства.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА российской армии уничтожили пикап, направлявшийся в Константиновку для снабжения окруженных украинских военных, сообщили в Минобороны России.
"Операторами подразделения войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск сорвана попытка ротация военнослужащих ВСУ на подступах к Константиновке", - говорится в сообщении.
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Как отметили в ведомстве, разведчики российской армии выявили выдвижение с окраин Дружковки в направлении Константиновки пикапа ВСУ с расчетами БПЛА, оборудованием и материальными средствами.
"Именно работа расчетов украинских БПЛА остается единственным путем снабжения окруженных в Константиновке украинских боевиков. Точечным ударом FPV-дрона автомобиль ВСУ уничтожен", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДружковкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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