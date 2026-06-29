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В группировке "Юг" рассказали о положении ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 29.06.2026
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12:59 29.06.2026 (обновлено: 13:25 29.06.2026)
В группировке "Юг" рассказали о положении ВСУ в Константиновке

Комбат группировки "Юг": ВСУ уже не могут ни зайти, ни выйти из Константиновки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир мотострелкового батальона Южной группировки войск с позывным "Моздок" сообщил, что ВСУ не могут ни зайти, ни выйти из Константиновки.
  • Российские бойцы заняли район Красного Октября, закрепились в нем и приступили к полной зачистке населенного пункта.
  • По словам командира с позывным "Моздок", развитие событий под Константиновкой предопределено, и город падет.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВСУ уже не могут ни зайти, ни выйти из Константиновки, сообщил командир мотострелкового батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным "Моздок".
"Противник на этом направлении чувствует себя очень тяжело, кормится и пополняет боеприпасы только с больших дронов. Зайти не могут, выйти, соответственно, они тоже из нее (из Константиновки - ред.) не могут", - рассказал комбат "Южной" группировки.
По его словам, российские бойцы заняли район Красного Октября, закрепились в нем и приступили к полной зачистке населенного пункта.
"В Константиновске уже завершен этап просачивания в город, поэтому мы заняли район Красного Октября, накопились в нем, закрепились и, соответственно, перестали противника запускать и выпускать из города. На данный момент происходит этап зачистки населенного пункта, после которого будем идти дальше и выполнять следующие боевые задачи", - объяснил он.
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Командир мотострелкового батальона с позывным "Моздок" добавил, что использование военнослужащими ВСУ НРТК не влияет на ситуацию.
"Они (ВСУ - ред.) применяют НРТК, бывает, пытаются подвести запасы и зайти в район Константиновки, Новоселовку или в центр города Константиновки, но, как правило, в районе Новоселовки они уже все уничтожаются", - пояснил командир.
По его словам, развитие событий под Константиновкой уже предопределено, она падет.
"То есть им надо сейчас крупное количество людей завести, но у них не получится, потому что все под огневым контролем и расстояние с нашими штурмовиками очень маленькое. Подходы, то есть их район выдвижения еще с Дружковки мы уже наблюдаем, что они выдвигаются. Соответственно, огневое поражение нанести до Константиновки проблем нам это труда не составит", - подытожил командир.
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