Краткий пересказ от РИА ИИ Командир мотострелкового батальона Южной группировки войск с позывным "Моздок" сообщил, что ВСУ не могут ни зайти, ни выйти из Константиновки.

Российские бойцы заняли район Красного Октября, закрепились в нем и приступили к полной зачистке населенного пункта.

По словам командира с позывным "Моздок", развитие событий под Константиновкой предопределено, и город падет.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВСУ уже не могут ни зайти, ни выйти из Константиновки, сообщил командир мотострелкового батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным "Моздок".

"Противник на этом направлении чувствует себя очень тяжело, кормится и пополняет боеприпасы только с больших дронов. Зайти не могут, выйти, соответственно, они тоже из нее (из Константиновки - ред.) не могут", - рассказал комбат "Южной" группировки.

По его словам, российские бойцы заняли район Красного Октября , закрепились в нем и приступили к полной зачистке населенного пункта.

"В Константиновске уже завершен этап просачивания в город, поэтому мы заняли район Красного Октября, накопились в нем, закрепились и, соответственно, перестали противника запускать и выпускать из города. На данный момент происходит этап зачистки населенного пункта, после которого будем идти дальше и выполнять следующие боевые задачи", - объяснил он.

Командир мотострелкового батальона с позывным "Моздок" добавил, что использование военнослужащими ВСУ НРТК не влияет на ситуацию.

"Они (ВСУ - ред.) применяют НРТК, бывает, пытаются подвести запасы и зайти в район Константиновки, Новоселовку или в центр города Константиновки, но, как правило, в районе Новоселовки они уже все уничтожаются", - пояснил командир.

По его словам, развитие событий под Константиновкой уже предопределено, она падет.