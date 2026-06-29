Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о зачистке Константиновки от разрозненных групп ВСУ - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 29.06.2026 (обновлено: 12:45 29.06.2026)
Минобороны рассказало о зачистке Константиновки от разрозненных групп ВСУ

ВС РФ за сутки уничтожили до 95 боевиков ВСУ и 18 авто в Константиновке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России зачищают юго-западную часть Константиновки от разрозненных групп ВСУ.
  • За сутки они уничтожили до 95 украинских боевиков, две ББМ, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские войска зачищают юго-западную часть Константиновки от разрозненных групп украинских боевиков, сообщило Минобороны.
"Штурмовые подразделения Южной группировки продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части населенного пункта", — говорится в сводке.
Российские войска взяли под контроль районы Константиновки - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
"Поднимают советские флаги". Произошедшее на СВО напугало Запад
28 июня, 13:36
За сутки бойцы уничтожили там до 95 украинских военных, две ББМ, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс, отметили в ведомстве.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, где расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
Как накануне заявил Владимир Путин, сейчас под контролем российской армии находится 96 процентов города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Уничтожить киевский режим: Путин наконец-то сказал главное об СВО
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала