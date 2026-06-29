Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России зачищают юго-западную часть Константиновки от разрозненных групп ВСУ.
- За сутки они уничтожили до 95 украинских боевиков, две ББМ, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские войска зачищают юго-западную часть Константиновки от разрозненных групп украинских боевиков, сообщило Минобороны.
"Штурмовые подразделения Южной группировки продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части населенного пункта", — говорится в сводке.
За сутки бойцы уничтожили там до 95 украинских военных, две ББМ, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс, отметили в ведомстве.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, где расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
Как накануне заявил Владимир Путин, сейчас под контролем российской армии находится 96 процентов города.