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ВС России уничтожили два пункта дислокации ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 29.06.2026
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10:08 29.06.2026
ВС России уничтожили два пункта дислокации ВСУ под Константиновкой

Артиллеристы "Юга" уничтожили два пункта дислокации ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ вместе с личным составом на Константиновском направлении.
ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ вместе с личным составом на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе ведения боевых действий разведчики выявили два пункта временной дислокации противника, где находились до пяти украинских военнослужащих.
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"Координаты цели были переданы расчетам артиллерии. Точными попаданиями из различных видов орудий были уничтожены два ПВД вместе с живой силой", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что артиллерийские подразделения 6-й мотострелковой дивизии круглосуточно выполняют боевые задачи на константиновском направлении, оказывая огневую поддержку наступающим подразделениям и поражая выявленные объекты противника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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