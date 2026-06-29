ВС России уничтожили два пункта дислокации ВСУ под Константиновкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ вместе с личным составом на Константиновском направлении.

ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ вместе с личным составом на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе ведения боевых действий разведчики выявили два пункта временной дислокации противника, где находились до пяти украинских военнослужащих.

"Координаты цели были переданы расчетам артиллерии. Точными попаданиями из различных видов орудий были уничтожены два ПВД вместе с живой силой", - говорится в сообщении.