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Два дня осталось для подачи заявок на конкурс "Семейная столица России" - РИА Новости, 29.06.2026
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16:30 29.06.2026
Два дня осталось для подачи заявок на конкурс "Семейная столица России"

До конца заявочной кампании конкурса "Семейная столица России" осталось два дня

© Фото : Официальный портал органов государственной власти Республики МордовияЕжегодный Всероссийский конкурс "Семейная столица России"
Ежегодный Всероссийский конкурс Семейная столица России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Официальный портал органов государственной власти Республики Мордовия
Ежегодный Всероссийский конкурс "Семейная столица России". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Два дня осталось до окончания заявочной кампании Всероссийского конкурса "Семейная столица России", сообщают организаторы.
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"На текущий момент динамика регистрации и подачи заявок выглядит весьма впечатляюще. На официальном сайте конкурса зарегистрировались для создания личного кабинета представители 64 городов. Из них 54 города‑заявителя создали личный кабинет и приступили к оформлению конкурсной заявки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 16 городов завершили подачу заявки. В их числе: Омск, Находка, Пермь, Октябрьский, Уссурийск, Ноябрьск, Южно‑Сахалинск, Новый Уренгой, Иркутск, Владивосток, Нижний Новгород, Армавир, Ангарск, Смоленск, Ханты‑Мансийск.
"Высокий интерес к конкурсу подтверждает, что тема семейноцентричного развития городов становится одним из приоритетов муниципальной повестки. Мы видим, что команды городов не просто формально участвуют, а глубоко прорабатывают свои заявки, стремясь показать реальные практики и предложить новые решения для поддержки семей", — отметили в оргкомитете конкурса, напомнив, что до окончания заявочной кампании остается 2 дня.
Всероссийский конкурс "Семейная столица России", реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, призван выявить и тиражировать лучшие муниципальные практики поддержки семей, а также стимулировать развитие инфраструктуры, ориентированной на потребности родителей и детей. Оставить заявку на участие можно на официальном сайте конкурса semeinayastolitsa.ru
 
ОмскНаходкаПермьПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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