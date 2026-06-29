Два дня осталось для подачи заявок на конкурс "Семейная столица России"

"На текущий момент динамика регистрации и подачи заявок выглядит весьма впечатляюще. На официальном сайте конкурса зарегистрировались для создания личного кабинета представители 64 городов. Из них 54 города‑заявителя создали личный кабинет и приступили к оформлению конкурсной заявки", - говорится в сообщении.

"Высокий интерес к конкурсу подтверждает, что тема семейноцентричного развития городов становится одним из приоритетов муниципальной повестки. Мы видим, что команды городов не просто формально участвуют, а глубоко прорабатывают свои заявки, стремясь показать реальные практики и предложить новые решения для поддержки семей", — отметили в оргкомитете конкурса, напомнив, что до окончания заявочной кампании остается 2 дня.