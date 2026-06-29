В Москве открылась международная конференция по соединениям для фотоники

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ведущие российские и зарубежные ученые и представители промышленности обсудят передовые разработки в области соединений для фотоники и микроэлектроники на II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение" (FunChaPTA-2), которая открылась в понедельник в Национальном исследовательском университете "МИЭТ", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

В конференции принимают участие более 240 ведущих исследователей и специалистов из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Израиля, Армении, Казахстана, Азербайджана, Индии и других стран. Они представляют 120 устных и более 70 стендовых докладов на темы, связанные с халькогенидными материалами — от фазовой памяти до солнечной энергетики.

"Халькогенидные материалы — это та область, где наша страна обладает значительным фундаментальным и технологическим заделом. Сегодня на их основе создаются устройства энергонезависимой памяти, солнечные элементы, перестраиваемые компоненты интегральной фотоники, разрабатываются оптические элементы для нейроморфных вычислительных систем. Наша задача — не только сохранить эту научную школу, но и расширить горизонты исследований, интегрируя в процесс молодых ученых и укрепляя международное сотрудничество", — отметил председатель конференции, ректор НИУ МИЭТ Сергей Гаврилов.

© Фото : Пресс-служба МИЭТ Ректор МИЭТ Сергей Гаврилов на открытии II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение" © Фото : Пресс-служба МИЭТ Ректор МИЭТ Сергей Гаврилов на открытии II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение"

В рамках конференции состоялось подписание соглашения о создании международной научно-исследовательской лаборатории. На подписании соглашения российскую сторону представлял НИУ МИЭТ (Москва), китайскую сторону – East China Normal University (ECNU, Шанхай). В лаборатории планируется проведение исследований фазопеременных халькогенидных материалов и создание на их основе устройств микроэлектроники и фотоники, в том числе для нейроморфных вычислительных систем нового поколения.

"Я верю, что с помощью совместной лаборатории, опираясь на взаимодополняющие сильные стороны и профессиональное сотрудничество между Китаем и Россией, мы несомненно внесем свой вклад в развитие оптоэлектронных технологий следующего поколения и интеллектуальных информационных систем", – отметил постоянный член парткома ECNU, проректор ECNU Ши Гоюе.

© Фото : Пресс-служба МИЭТ Постоянный член парткома ECNU, проректор ECNU Ши Гоюе на открытии II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение" Постоянный член парткома ECNU, проректор ECNU Ши Гоюе на открытии II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение" © Фото : Пресс-служба МИЭТ 1 из 4 © Фото : Пресс-служба МИЭТ Открытие II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение" Открытие II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение" © Фото : Пресс-служба МИЭТ 2 из 4 © Фото : Пресс-служба МИЭТ Пленарный доклад профессора НИУ МИЭТ, доктора технических наук Юрия Штерна Пленарный доклад профессора НИУ МИЭТ, доктора технических наук Юрия Штерна © Фото : Пресс-служба МИЭТ 3 из 4 © Фото : Пресс-служба МИЭТ Проректор МИЭТ по научной работе Алексей Дронов на открытии II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение" Проректор МИЭТ по научной работе Алексей Дронов на открытии II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение" © Фото : Пресс-служба МИЭТ 4 из 4 Постоянный член парткома ECNU, проректор ECNU Ши Гоюе на открытии II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение" © Фото : Пресс-служба МИЭТ 1 из 4 Открытие II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение" © Фото : Пресс-служба МИЭТ 2 из 4 Пленарный доклад профессора НИУ МИЭТ, доктора технических наук Юрия Штерна © Фото : Пресс-служба МИЭТ 3 из 4 Проректор МИЭТ по научной работе Алексей Дронов на открытии II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение" © Фото : Пресс-служба МИЭТ 4 из 4

Работа конференции охватывает восемь направлений, среди которых "халькогенидные стекла", "фазопеременные материалы", "микро- и наноструктурирование", "оборудование и технологии". В программу также вошли новые тематические секции, отражающие современные мировые тренды: "Термоэлектрические материалы и устройства" — разработка источников автономного энергоснабжения для экстремальных условий (космос, Крайний Север); "Материалы и устройства солнечной энергетики" — создание высокоэффективных фотоэлектрических элементов; "Интегральная фотоника и волоконная оптика" — развитие систем генерации, передачи и детектирования оптического излучения.

Также в дни работы конференции пройдут Школа Российского научного фонда (РНФ), IV Школа молодых ученых "Микроволновая фотоника" с участием ведущих российских экспертов, конкурс лучших устных докладов среди молодых ученых, а также вручение премии им. В. М. Глазова. Участники смогут посетить экспозицию экспериментальных образцов и готовых устройств и принять участие в экскурсиях по ведущим научно-исследовательским лабораториям и производственным площадкам Зеленограда в сфере микроэлектроники, фотоники, материаловедения и биотехнологий.