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В Москве открылась международная конференция по соединениям для фотоники - РИА Новости, 29.06.2026
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Наука
 
14:30 29.06.2026 (обновлено: 14:34 29.06.2026)
В Москве открылась международная конференция по соединениям для фотоники

В НИУ МИЭТ открылась международная конференция по функциональным халькогенидам

© Фото : Пресс-служба МИЭТПленарный доклад профессора НИУ МИЭТ, доктора технических наук Юрия Штерна
Пленарный доклад профессора НИУ МИЭТ, доктора технических наук Юрия Штерна - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Пресс-служба МИЭТ
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ведущие российские и зарубежные ученые и представители промышленности обсудят передовые разработки в области соединений для фотоники и микроэлектроники на II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение" (FunChaPTA-2), которая открылась в понедельник в Национальном исследовательском университете "МИЭТ", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
В конференции принимают участие более 240 ведущих исследователей и специалистов из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Израиля, Армении, Казахстана, Азербайджана, Индии и других стран. Они представляют 120 устных и более 70 стендовых докладов на темы, связанные с халькогенидными материалами — от фазовой памяти до солнечной энергетики.
МИЭТ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
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"Халькогенидные материалы — это та область, где наша страна обладает значительным фундаментальным и технологическим заделом. Сегодня на их основе создаются устройства энергонезависимой памяти, солнечные элементы, перестраиваемые компоненты интегральной фотоники, разрабатываются оптические элементы для нейроморфных вычислительных систем. Наша задача — не только сохранить эту научную школу, но и расширить горизонты исследований, интегрируя в процесс молодых ученых и укрепляя международное сотрудничество", — отметил председатель конференции, ректор НИУ МИЭТ Сергей Гаврилов.
© Фото : Пресс-служба МИЭТРектор МИЭТ Сергей Гаврилов на открытии II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение"
Ректор МИЭТ Сергей Гаврилов на открытии II Международной конференции Функциональные халькогениды: физика, технология и применение - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Пресс-служба МИЭТ
Ректор МИЭТ Сергей Гаврилов на открытии II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение"
В рамках конференции состоялось подписание соглашения о создании международной научно-исследовательской лаборатории. На подписании соглашения российскую сторону представлял НИУ МИЭТ (Москва), китайскую сторону – East China Normal University (ECNU, Шанхай). В лаборатории планируется проведение исследований фазопеременных халькогенидных материалов и создание на их основе устройств микроэлектроники и фотоники, в том числе для нейроморфных вычислительных систем нового поколения.
"Я верю, что с помощью совместной лаборатории, опираясь на взаимодополняющие сильные стороны и профессиональное сотрудничество между Китаем и Россией, мы несомненно внесем свой вклад в развитие оптоэлектронных технологий следующего поколения и интеллектуальных информационных систем", – отметил постоянный член парткома ECNU, проректор ECNU Ши Гоюе.
© Фото : Пресс-служба МИЭТПостоянный член парткома ECNU, проректор ECNU Ши Гоюе на открытии II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение"
Постоянный член парткома ECNU, проректор ECNU Ши Гоюе на открытии II Международной конференции Функциональные халькогениды: физика, технология и применение
Постоянный член парткома ECNU, проректор ECNU Ши Гоюе на открытии II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение"
© Фото : Пресс-служба МИЭТ
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© Фото : Пресс-служба МИЭТОткрытие II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение"
Открытие II Международной конференции Функциональные халькогениды: физика, технология и применение
Открытие II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение"
© Фото : Пресс-служба МИЭТ
2 из 4
© Фото : Пресс-служба МИЭТПленарный доклад профессора НИУ МИЭТ, доктора технических наук Юрия Штерна
Пленарный доклад профессора НИУ МИЭТ, доктора технических наук Юрия Штерна
Пленарный доклад профессора НИУ МИЭТ, доктора технических наук Юрия Штерна
© Фото : Пресс-служба МИЭТ
3 из 4
© Фото : Пресс-служба МИЭТПроректор МИЭТ по научной работе Алексей Дронов на открытии II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение"
Проректор МИЭТ по научной работе Алексей Дронов на открытии II Международной конференции Функциональные халькогениды: физика, технология и применение
Проректор МИЭТ по научной работе Алексей Дронов на открытии II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение"
© Фото : Пресс-служба МИЭТ
4 из 4
Постоянный член парткома ECNU, проректор ECNU Ши Гоюе на открытии II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение"
© Фото : Пресс-служба МИЭТ
1 из 4
Открытие II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение"
© Фото : Пресс-служба МИЭТ
2 из 4
Пленарный доклад профессора НИУ МИЭТ, доктора технических наук Юрия Штерна
© Фото : Пресс-служба МИЭТ
3 из 4
Проректор МИЭТ по научной работе Алексей Дронов на открытии II Международной конференции "Функциональные халькогениды: физика, технология и применение"
© Фото : Пресс-служба МИЭТ
4 из 4
Работа конференции охватывает восемь направлений, среди которых "халькогенидные стекла", "фазопеременные материалы", "микро- и наноструктурирование", "оборудование и технологии". В программу также вошли новые тематические секции, отражающие современные мировые тренды: "Термоэлектрические материалы и устройства" — разработка источников автономного энергоснабжения для экстремальных условий (космос, Крайний Север); "Материалы и устройства солнечной энергетики" — создание высокоэффективных фотоэлектрических элементов; "Интегральная фотоника и волоконная оптика" — развитие систем генерации, передачи и детектирования оптического излучения.
Также в дни работы конференции пройдут Школа Российского научного фонда (РНФ), IV Школа молодых ученых "Микроволновая фотоника" с участием ведущих российских экспертов, конкурс лучших устных докладов среди молодых ученых, а также вручение премии им. В. М. Глазова. Участники смогут посетить экспозицию экспериментальных образцов и готовых устройств и принять участие в экскурсиях по ведущим научно-исследовательским лабораториям и производственным площадкам Зеленограда в сфере микроэлектроники, фотоники, материаловедения и биотехнологий.
Конференция проводится в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" при поддержке научно-исследовательской лаборатории "Материалы и устройства активной фотоники". Организаторами конференции выступают НИУ МИЭТ совместно с ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, НПК "Технологический режим" и РГПУ им. А. И. Герцена.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаМоскваРоссияКитайСергей ГавриловНациональный исследовательский университет «МИЭТ»Российская академия наукРГПУ им. А.И. ГерценаЗеленоградОбщество
 
 
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