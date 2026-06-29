Врач предостерег от употребления кофе натощак утром

Краткий пересказ от РИА ИИ Употребление кофе натощак может вызвать гастрит и выбросы желчи, которые провоцируют нарушение моторики желудка, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Повышенный уровень кортизола, вызванный кофе, может стать причиной резкой тревоги и нервозности.

Крепкий кофе натощак также может влиять на давление и сердце, особенно в жару, и в некоторых случаях после его употребления пациенты теряют сознание.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Желчь, выделяемая после утреннего кофе натощак, может обжечь горло и затруднить дыхание, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Так, по словам специалиста, употребление кофе натощак может вызвать гастрит и выбросы желчи, провоцирующие нарушение моторики желудка.

"Этой желчью может быть заблокировано и резко обожжено горло, может резко затрудниться дыхание, человеку может понадобиться медицинская помощь", - сказал Умнов "Ленте.ру"

Кроме того, по словам эксперта, повышенный уровень кортизола, вызванный кофе, может стать причиной резкой тревоги и нервозности.

Умнов добавил, что крепкий кофе натощак также может влиять на давление и сердце, особенно в жару.

"Если человек сильно любит пить утром кофе, то лучше чем-то его обязательно заедать, а затем запивать водой", - отметил врач.