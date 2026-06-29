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Врач предостерег от употребления кофе натощак утром - РИА Новости, 29.06.2026
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11:53 29.06.2026
Врач предостерег от употребления кофе натощак утром

Врач Умнов: употребление кофе натощак может вызвать гастрит и выбросы желчи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Употребление кофе натощак может вызвать гастрит и выбросы желчи, которые провоцируют нарушение моторики желудка, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
  • Повышенный уровень кортизола, вызванный кофе, может стать причиной резкой тревоги и нервозности.
  • Крепкий кофе натощак также может влиять на давление и сердце, особенно в жару, и в некоторых случаях после его употребления пациенты теряют сознание.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Желчь, выделяемая после утреннего кофе натощак, может обжечь горло и затруднить дыхание, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
Так, по словам специалиста, употребление кофе натощак может вызвать гастрит и выбросы желчи, провоцирующие нарушение моторики желудка.
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"Этой желчью может быть заблокировано и резко обожжено горло, может резко затрудниться дыхание, человеку может понадобиться медицинская помощь", - сказал Умнов "Ленте.ру".
Кроме того, по словам эксперта, повышенный уровень кортизола, вызванный кофе, может стать причиной резкой тревоги и нервозности.
Умнов добавил, что крепкий кофе натощак также может влиять на давление и сердце, особенно в жару.
"Если человек сильно любит пить утром кофе, то лучше чем-то его обязательно заедать, а затем запивать водой", - отметил врач.
Иногда после утреннего кофе пациенты теряют сознание и даже могут умереть из-за резкого скачка давления, предупредил специалист.
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