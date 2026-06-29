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Эксперт рассказал, какой кофе предпочитают россияне - РИА Новости, 29.06.2026
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02:24 29.06.2026
Эксперт рассказал, какой кофе предпочитают россияне

Хилон: на российском рынке востребован кофе с мягким вкусом

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОбжаренные зерна кофе
Обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Обжаренные зерна кофе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На российском рынке востребован кофе с мягким вкусом.
  • Колумбийский кофе отвечает вкусовым предпочтениям россиян, так как сохраняет мягкий, шоколадный вкус даже при сильной обжарке.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Кофе с мягким вкусом востребован на российском рынке, рассказал в беседе с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"На российском рынке востребован кофе с мягким вкусом", - сообщил собеседник агентства.
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Эксперт отметил, что колумбийский кофе отвечает вкусовым предпочтениям россиян.
"Колумбия, как страна-производитель кофе, отвечает всем запросам российского потребителя", - сообщил предприниматель.
Он объяснил это тем, что практически весь колумбийский кофе проходит депульпацию – процедуру отделения кофейных зерен от кожицы и части мякоти. За счет этого в зернах снижается доля сахара, а вкус кофе становится более сбалансированным.
"Колумбийский кофе даже в случае сильной обжарки сохраняет шоколадный, мягкий вкус. В России любителям кофе он очень нравится", - отметил колумбиец.
Колумбия - один из мировых лидеров по производству и экспорту кофе, в первую очередь в страны Северной Америки, Европы и Японии. В 2024 году в Россию оттуда было поставлено больше 800 тонн зеленого кофе.
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