Эксперт рассказал, какой кофе предпочитают россияне

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Кофе с мягким вкусом востребован на российском рынке, рассказал в беседе с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.

Он объяснил это тем, что практически весь колумбийский кофе проходит депульпацию – процедуру отделения кофейных зерен от кожицы и части мякоти. За счет этого в зернах снижается доля сахара, а вкус кофе становится более сбалансированным.