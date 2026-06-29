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Одну из самых больших школ в России строят в Хабаровске, сообщил Демешин - РИА Новости, 29.06.2026
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:47 29.06.2026

Одну из самых больших школ в России строят в Хабаровске, сообщил Демешин

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 29 июн – РИА Новости. Одну из самых больших школ в стране на более чем 2 тысячи учеников сдадут в строящемся районе Хабаровска в 2028 году, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"Уникальный объект - одна из крупнейших школ в стране… Дети получат все необходимое для качественного образования и развития, а родители - спокойствие за безопасность и комфорт своего ребенка. Школу сдадим в 2028 году", – написал Демешин в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в новой школе в микрорайоне Ореховая Сопка будет 5 современных спортзалов, где дети смогут заниматься разными видами спорта. По его словам, в учебных кабинетах установят новейшее оборудование, для учеников обустроят зоны отдыха.
Строительство идет в рамках государственно-частного партнерства, ход работ находится на личном контроле губернатора.
 
Хабаровский крайХабаровскРоссияДмитрий ДемешинХабаровский край
 
 
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