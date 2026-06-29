Одну из самых больших школ в России строят в Хабаровске, сообщил Демешин

ХАБАРОВСК, 29 июн – РИА Новости. Одну из самых больших школ в стране на более чем 2 тысячи учеников сдадут в строящемся районе Хабаровска в 2028 году, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

"Уникальный объект - одна из крупнейших школ в стране… Дети получат все необходимое для качественного образования и развития, а родители - спокойствие за безопасность и комфорт своего ребенка. Школу сдадим в 2028 году", – написал Демешин в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в новой школе в микрорайоне Ореховая Сопка будет 5 современных спортзалов, где дети смогут заниматься разными видами спорта. По его словам, в учебных кабинетах установят новейшее оборудование, для учеников обустроят зоны отдыха.