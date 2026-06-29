Кечинов высказался о работе Каннаваро тренером сборной Узбекистана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Узбекистана на групповом этапе чемпионата мира проиграла командам Колумбии, Португалии и ДР Конго и не смогла выйти в плей-офф.
- На место главного тренера сборной Узбекистана, который вывел команду на чемпионат мира, был назначен итальянец Фабио Каннаваро.
- Экс-форвард ташкентского «Пахтакора» Валерий Кечинов считает, что назначение Каннаваро выглядело не вполне логичным и команде не хватило мастерства, опыта и умения сдерживать свои эмоции.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости, Анна Разуваева. Приглашение итальянского специалиста Фабио Каннаваро на пост главного тренера сборной Узбекистана перед чемпионатом мира по футболу выглядело не вполне логичным, заявил РИА Новости экс-форвард ташкентского "Пахтакора" Валерий Кечинов.
Сборная Узбекистана на групповом этапе дебютного для себя чемпионата мира проиграла командам Колумбии (1:3), Португалии (0:5), ДР Конго (1:3) и не смогла выйти в плей-офф турнира. На мировое первенство команду вывел тренер Тимур Кападзе, однако в октябре 2025 года на его место был назначен итальянец Каннаваро.
"Когда главный тренер, который вывел команду на чемпионат мира, увольняется, а приходит более именитый, звездный тренер, который не приложил к этому никаких усилий, - это выглядит немного странно. Это решение руководства, они посчитали, что так будет лучше для команды, но, как мы увидели, чудес не бывает. Команде не хватило мастерства, опыта и умения сдерживать свои эмоции. Понятно, что не каждый справится с таким антуражем, вниманием и давлением ментально. Во всех этих компонентах команда не была готова. И группа у них была очень сложная", – сказал Кечинов, в активе которого три матча за сборную Узбекистана.
Чемпионат мира впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд в трех странах - США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.