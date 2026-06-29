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Кечинов высказался о работе Каннаваро тренером сборной Узбекистана - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
14:49 29.06.2026 (обновлено: 14:53 29.06.2026)
Кечинов высказался о работе Каннаваро тренером сборной Узбекистана

Кечинов назвал странным назначение Каннаваро на пост тренера сборной Узбекистана

© Фото : Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаФутболисты сборной Узбекистана
Футболисты сборной Узбекистана - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Футболисты сборной Узбекистана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Узбекистана на групповом этапе чемпионата мира проиграла командам Колумбии, Португалии и ДР Конго и не смогла выйти в плей-офф.
  • На место главного тренера сборной Узбекистана, который вывел команду на чемпионат мира, был назначен итальянец Фабио Каннаваро.
  • Экс-форвард ташкентского «Пахтакора» Валерий Кечинов считает, что назначение Каннаваро выглядело не вполне логичным и команде не хватило мастерства, опыта и умения сдерживать свои эмоции.
‎НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости, Анна Разуваева. Приглашение итальянского специалиста Фабио Каннаваро на пост главного тренера сборной Узбекистана перед чемпионатом мира по футболу выглядело не вполне логичным, заявил РИА Новости экс-форвард ташкентского "Пахтакора" Валерий Кечинов.
‎Сборная Узбекистана на групповом этапе дебютного для себя чемпионата мира проиграла командам Колумбии (1:3), Португалии (0:5), ДР Конго (1:3) и не смогла выйти в плей-офф турнира. На мировое первенство команду вывел тренер Тимур Кападзе, однако в октябре 2025 года на его место был назначен итальянец Каннаваро.
‎"Когда главный тренер, который вывел команду на чемпионат мира, увольняется, а приходит более именитый, звездный тренер, который не приложил к этому никаких усилий, - это выглядит немного странно. Это решение руководства, они посчитали, что так будет лучше для команды, но, как мы увидели, чудес не бывает. Команде не хватило мастерства, опыта и умения сдерживать свои эмоции. Понятно, что не каждый справится с таким антуражем, вниманием и давлением ментально. Во всех этих компонентах команда не была готова. И группа у них была очень сложная", – сказал Кечинов, в активе которого три матча за сборную Узбекистана.
‎Чемпионат мира впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд в трех странах - США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортУзбекистанКолумбияПортугалияФабио КаннавароВалерий КечиновЧМ по футболу 2026
 
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