Кечинов высказался о работе Каннаваро тренером сборной Узбекистана

‎"Когда главный тренер, который вывел команду на чемпионат мира, увольняется, а приходит более именитый, звездный тренер, который не приложил к этому никаких усилий, - это выглядит немного странно. Это решение руководства, они посчитали, что так будет лучше для команды, но, как мы увидели, чудес не бывает. Команде не хватило мастерства, опыта и умения сдерживать свои эмоции. Понятно, что не каждый справится с таким антуражем, вниманием и давлением ментально. Во всех этих компонентах команда не была готова. И группа у них была очень сложная", – сказал Кечинов, в активе которого три матча за сборную Узбекистана.