В КЧР ищут туриста, которого унесло течением после опрокидывания катамарана

ПЯТИГОРСК, 29 июн – РИА Новости. Спасатели обследовали более 150 километров вдоль рек Учкулан и Кубань в Карачаевском районе КЧР в поисках туриста, которого унесло течением после опрокидывания катамарана, сообщили в МЧС по республике.