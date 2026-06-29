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В КЧР ищут туриста, которого унесло течением после опрокидывания катамарана - РИА Новости, 29.06.2026
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12:55 29.06.2026 (обновлено: 13:00 29.06.2026)
В КЧР ищут туриста, которого унесло течением после опрокидывания катамарана

Спасатели прошли более 150 километров в поисках пропавшего в КЧР туриста

© Фото : ГУ МЧС по Карачаево-ЧеркесииПоиски туриста, который 19 июня справлялся на катамаране по реке Учкулан в Карачаевском районе КЧР
Поиски туриста, который 19 июня справлялся на катамаране по реке Учкулан в Карачаевском районе КЧР - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии
Поиски туриста, который 19 июня справлялся на катамаране по реке Учкулан в Карачаевском районе КЧР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Карачаевском районе КЧР во время сплава по реке Учкулан опрокинулся катамаран с двумя туристами, одного унесло течением.
  • Спасатели обследовали более 150 километров вдоль рек Учкулан и Кубань в поисках туриста, к поискам привлечен кинологический расчет.
ПЯТИГОРСК, 29 июн – РИА Новости. Спасатели обследовали более 150 километров вдоль рек Учкулан и Кубань в Карачаевском районе КЧР в поисках туриста, которого унесло течением после опрокидывания катамарана, сообщили в МЧС по республике.
В ведомстве 19 июня сообщили, что во время сплава по реке Учкулан в Карачаевском районе опрокинулся катамаран с двумя туристами из Москвы. Один из них выплыл самостоятельно, второго унесло течением реки.
"Обследованы наиболее сложные участки рек Учкулан и Кубань. Общая протяженность пройденного маршрута составила более 150 км. Сегодня к поискам привлечен кинологический расчет Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России", – говорится в сообщении.
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