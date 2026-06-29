Краткий пересказ от РИА ИИ Каземиро признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Японии.

Сборная Бразилии одержала волевую победу над Японией со счетом 2:1, Каземиро сравнял счет на 56-й минуте.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Бразилии и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Каземиро признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Японии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В понедельник в Хьюстоне США ) сборная Бразилии одержала волевую победу над японцами со счетом 2:1. Каземиро сравнял счет на 56-й минуте.

Каземиро 34 года. На его счету десять голов в 90 матчах за национальную команду.