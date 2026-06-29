Каземиро признали лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ против японцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Каземиро признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Японии.
- Сборная Бразилии одержала волевую победу над Японией со счетом 2:1, Каземиро сравнял счет на 56-й минуте.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Бразилии и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Каземиро признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Японии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Каземиро 34 года. На его счету десять голов в 90 матчах за национальную команду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.