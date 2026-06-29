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На Камчатке женщина пожаловалась на травлю и избиение ее ребенка в лагере - РИА Новости, 29.06.2026
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10:51 29.06.2026
На Камчатке женщина пожаловалась на травлю и избиение ее ребенка в лагере

На Камчатке женщина пожаловалась на травлю и избиение больного ребенка в лагере

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура и полиция Камчатского края проводят проверки по заявлению матери мальчика, который перенес онкологическую операцию и подвергся избиению и травле в детском лагере.
  • Региональное Министерство образования взяло ситуацию на контроль и заявило, что любые случаи насилия и травли недопустимы, а виновные понесут наказание, если факты подтвердятся.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 июн – РИА Новости. Прокуратура и полиция Камчатского края проводят проверки по заявлению матери перенесшего онкологическую операцию мальчика, которая пожаловалась, что ее сына в детском лагере "Волна" избивают и травят, сообщили ведомства.
"В полиции зарегистрировано заявление от законного представителя (мамы подростка - ред.) по факту избиения и травли ее сына в детском лагере "Волна". По данному факту организован комплекс необходимых мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении регионального УМВД.
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Как рассказала РИА Новости мать пострадавшего Елена, 1 июня она отвезла сына и дочь в лагерь, а уже на третий день мальчика начали обижать: соседи по комнате "лазили в карманах, брали вещи, пинали, толкали". Она уточнила, что 7 июня дочь пожаловалась, что брата травят. По словам матери, она обращалась к директору, та заверила, что все под контролем.
"Девятнадцатого июня в коридоре столовой сына избили — ударили кулаком в челюсть и нанесли множество ударов по голове, на которой образовались гематомы", - сказала Елена, добавив, что вожатая не помогла, а позже другая вожатая заявила ей, что якобы сын задирался, потому "и получил".
Женщина уточнила, что ее сын в 2025 году перенес онкологическую операцию на голове, а после случившегося у него возобновились панические атаки.
В прокуратуре Камчатского края также сообщили о проведении проверки.
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"Надзорное ведомство даст оценку всем доводам заявителя, соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнению обязанностей руководством лагеря и воспитателями", — сказано в сообщении ведомства.
Уполномоченный по правам ребенка Камчатского края Инесса Койрович сообщила, что выезжала в лагерь и ждет подробную информацию из прокуратуры и полиции.
"У руководителя одна информация, у мамы — несколько отличается. Будем разбираться в деталях дальше", — объяснила она.
В министерстве образования Камчатского края проинформировали, что взяли ситуацию на контроль.
"Безопасность и психологический комфорт детей в период летнего отдыха — наш абсолютный приоритет. История, которую рассказала мама ребенка, это сигнал, который мы не имеем права проигнорировать. Любые случаи насилия, травли или халатного отношения к здоровью ребенка недопустимы. Если в ходе проверки будут выявлены факты, подтверждающие информацию, виновные лица понесут наказание", — сказали в министерстве.
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