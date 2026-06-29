На матчах РПЛ внедрят систему видеокамер на судьях

"Мы прорабатываем тему внедрения RefCam (нательные видеокамеры для арбитров) - вопрос только технический. Нам эта тема нравится, хотим сделать то же самое, "Матч ТВ" тоже хочет сделать. Сейчас прорабатываем последние технические детали, которые заключаются в том, что надо камеру привязать к текущей системе коммуникаций, чтобы ничего отдельно не висело. То есть тут вопрос, грубо говоря, крепления камер и дизайна того, как это лучше сделать. Но все это будет внедрено", - сказал Каманцев.