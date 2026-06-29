Рейтинг@Mail.ru
На матчах РПЛ внедрят систему видеокамер на судьях - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:28 29.06.2026 (обновлено: 14:32 29.06.2026)
На матчах РПЛ внедрят систему видеокамер на судьях

Каманцев: РФС прорабатывает систему видеокамер на судьях

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Футбол. РПЛ. Матч "Динамо Москва" - "Локомотив Москва"
 Футбол. РПЛ. Матч Динамо Москва - Локомотив Москва - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В матчах РПЛ внедрят систему нательных видеокамер для арбитров.
  • Осталось доработать технические моменты, включая их крепление и интеграцию с текущей системой коммуникаций.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил РИА Новости, что в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) будет внедрена система нательных видеокамер для арбитров, осталось доработать технические моменты.
На проходящем с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике чемпионате мира по футболу впервые была использована система нательных видеокамер для арбитров.
"Мы прорабатываем тему внедрения RefCam (нательные видеокамеры для арбитров) - вопрос только технический. Нам эта тема нравится, хотим сделать то же самое, "Матч ТВ" тоже хочет сделать. Сейчас прорабатываем последние технические детали, которые заключаются в том, что надо камеру привязать к текущей системе коммуникаций, чтобы ничего отдельно не висело. То есть тут вопрос, грубо говоря, крепления камер и дизайна того, как это лучше сделать. Но все это будет внедрено", - сказал Каманцев.
Полузащитник Реал Сосьедад Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
СМИ: Захарян может перейти в "Краснодар"
Вчера, 09:12
 
ФутболСпортСШАМексикаКанадаРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Япония
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Германия
    Парагвай
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Р. Сафиуллин
    47636
    66367
  • Теннис
    Завершен
    М. Чилич
    Д. Медведев
    124
    666
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Захарова
    66
    32
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    T. Kostovic
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    М. Френх
    А. Калинская
    64
    76
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    П. Удварди
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Линетт
    М. Андреева
    54
    76
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нидерланды
    Марокко
    1
    2
  • Футбол
    30.06 20:00
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
  • Футбол
    01.07 00:00
    Франция
    Швеция
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала