Евросоюзу не нужна единая армия, заявила Каллас

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейскому союзу не требуется создание общей армии.

Она отметила, что страны ЕС должны укреплять собственные оборонные возможности и увеличивать инвестиции в сферу безопасности.

Брюссель не стремится создавать параллельные механизмы и поддерживает постоянный контакт с НАТО, чтобы избежать дублирования в сфере безопасности.

АНКАРА, 29 июн — РИА Новости. Европейскому союзу не требуется создание общей армии, поскольку вооруженные силы стран-членов уже являются частью системы коллективной обороны НАТО, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

« "Нет. У каждого государства-члена есть собственная армия, и все они уже являются частью общей оборонной структуры НАТО", — сказала Каллас, отвечая на вопрос турецкого госагентства Anadolu, нужна ли Европе единая армия.

По ее словам, создание второй армии, подчиненной руководству Евросоюза, не представляется возможным. Вместо этого, отметила Каллас , странам ЕС необходимо укреплять собственные оборонные возможности и увеличивать инвестиции в сферу безопасности.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что угрозы носят региональный характер, поэтому ответ на них также должен быть коллективным. При этом, по ее словам, страны ЕС должны тесно координировать свои действия.

Отвечая на вопрос о развитии европейского оборонного потенциала без дублирования функций НАТО, Каллас заявила, что Брюссель не стремится создавать параллельные механизмы и поддерживает постоянный контакт с альянсом, чтобы избежать дублирования в сфере безопасности.