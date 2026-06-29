Калинская стартовала с победы на Уимблдоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анна Калинская обыграла Магдалену Френх из Польши в первом круге Уимблдона.
- Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час 48 минут.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла польку Магдалену Френх в первом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой Калинской (19-й номер посева) над Френх со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут.
В следующем раунде Калинская сыграет с победительницей в паре Франческа Джонс (Великобритания) - Диан Парри (Франция).