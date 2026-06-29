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Юрист рассказал, как продавать урожай с огорода без ИП - РИА Новости, 29.06.2026
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12:48 29.06.2026 (обновлено: 12:50 29.06.2026)
Юрист рассказал, как продавать урожай с огорода без ИП

Юрист Матюшенков: излишки урожая с огорода можно продавать без регистрации ИП

© РИА Новости / Е. Терлецкий | Перейти в медиабанкУрожай овощей
Урожай овощей - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Е. Терлецкий
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Урожай овощей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Излишки урожая с огорода можно продавать без регистрации бизнеса при соблюдении трех условий.
  • Условия для легальной продажи урожая: отсутствие систематической прибыли, использование личного труда и выращивание на своей или арендованной земле.
  • По словам юриста Дмитрия Матюшенкова, в обществе растет интерес к экологически чистым продуктам, поэтому многие владельцы участков задумываются о продаже своей продукции.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Излишки урожая со своего огорода можно продавать без регистрации бизнеса при соблюдении трех условий: отсутствие систематической прибыли, использование личного труд и выращивание на своей земле, рассказал заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", юрист Дмитрий Матюшенков.
По его словам, в обществе растет интерес к экологически чистым продуктам, поэтому многие владельцы участков задумываются о продаже своей продукции.
"Законодательство Российской Федерации проводит четкую грань между удовлетворением личных потребностей и ведением коммерческой деятельности. Понимание этой границы является ключевым фактором для избежания административной ответственности", - сказал Матюшенков в беседе с 360.ru.
Согласно Федеральному закону № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", граждане вправе реализовывать ее без регистрации ИП, пояснил юрист. Главные условия легальной продажи: отсутствие систематического извлечения прибыли, использование личного труда и труда членов семьи, а также выращивание на собственной или арендованной земле, добавил Матюшенков.
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