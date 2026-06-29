Юрист рассказал, как продавать урожай с огорода без ИП

Краткий пересказ от РИА ИИ Излишки урожая с огорода можно продавать без регистрации бизнеса при соблюдении трех условий.

Условия для легальной продажи урожая: отсутствие систематической прибыли, использование личного труда и выращивание на своей или арендованной земле.

По словам юриста Дмитрия Матюшенкова, в обществе растет интерес к экологически чистым продуктам, поэтому многие владельцы участков задумываются о продаже своей продукции.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Излишки урожая со своего огорода можно продавать без регистрации бизнеса при соблюдении трех условий: отсутствие систематической прибыли, использование личного труд и выращивание на своей земле, рассказал заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", юрист Дмитрий Матюшенков.

По его словам, в обществе растет интерес к экологически чистым продуктам, поэтому многие владельцы участков задумываются о продаже своей продукции.

"Законодательство Российской Федерации проводит четкую грань между удовлетворением личных потребностей и ведением коммерческой деятельности. Понимание этой границы является ключевым фактором для избежания административной ответственности", - сказал Матюшенков в беседе с 360.ru