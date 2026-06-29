ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле

"Действуя по указанию и при координации куратора, террорист приобрел составные компоненты и химические вещества необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства", - говорится в релизе.