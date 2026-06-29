ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сторонник запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации планировал поджечь синагогу в Ярославле.
- Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России после того, как провел разведку территории и фотосъемку объекта.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сторонник международной террористической организации планировал поджечь синагогу в Ярославле, он задержан, сообщил ЦОС ФСБ.
"Действуя по указанию и при координации куратора, террорист приобрел составные компоненты и химические вещества необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства", - говорится в релизе.
В этих целях он провел разведку территории и произвел фотосъемку объекта посягательства, но был задержан сотрудниками ФСБ России.