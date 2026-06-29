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ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле - РИА Новости, 29.06.2026
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09:47 29.06.2026
ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле

ФСБ задержала террориста, планировавшего поджечь синагогу в Ярославле

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сторонник запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации планировал поджечь синагогу в Ярославле.
  • Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России после того, как провел разведку территории и фотосъемку объекта.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сторонник международной террористической организации планировал поджечь синагогу в Ярославле, он задержан, сообщил ЦОС ФСБ.
По данным ФСБ, злоумышленник, являясь сторонником запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации, установил контакт с ее представителем, находящимся в Сирии.
"Действуя по указанию и при координации куратора, террорист приобрел составные компоненты и химические вещества необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства", - говорится в релизе.
В этих целях он провел разведку территории и произвел фотосъемку объекта посягательства, но был задержан сотрудниками ФСБ России.
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