В Израиле назвали два сценария возобновления войны с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Израиля, что война с Ираном может возобновиться, если Трамп разочаруется в переговорах.
- Согласно другому сценарию, продолжение конфликта спровоцирует обстрел со стороны Тегерана.
- По его словам, тогда начнется "третья иранская война".
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн — РИА Новости. Война с Ираном может возобновиться, если Дональд Трамп решит, что переговоры исчерпали себя, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац на брифинге для военных журналистов.
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"Либо если Иран обстреляет Израиль", — добавил он.
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В последнем случае, по его словам, начнется "третья иранская война".
Первую операцию против Тегерана Тель-Авив начал в ночь на 13 июня 2025 года, обвинив его в тайной реализации военной ядерной программы. Стороны 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя атаку на ядерные объекты исламской республики. Дональд Трамп тогда выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", добавив, что стороны заключили перемирие.
В конце февраля 2026-го Штаты и Израиль вновь начали наносить удары по территории Ирана, который в ответ бил по израильской территории, а также по объектам США на Ближнем Востоке.
В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. В течение 60 дней стороны намерены договориться и по вопросам ядерной программы. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.
На выходных страны опять обменялись ударами, обвинив друг друга в нарушении режима прекращения огня. Тем не менее, по сообщениям СМИ, они условились прекратить атаки и продолжить переговоры по всем направлениям соглашения.