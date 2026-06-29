Россиян предупредили об изменениях в ПДД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минтранс разрабатывает новые правила установления дорожных скоростных ограничений, принятие которых запланировано на 2027 год.
- Документ будет нести рекомендательный характер.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Минтранс разрабатывает новые правила установления дорожных скоростных ограничений, сообщает "Российская газета".
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"Принятие этих рекомендаций запланировано на 2027 год", — говорится в публикации.
Отмечается, что изменения скоростных режимов будут приниматься с учетом фактической интенсивности движения, качества дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий.
При этом в ведомстве указали, что документ будет иметь рекомендательный характер.
Накануне глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что его ведомство подготовило предложения по регулированию движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах.