Россиян предупредили об изменениях в ПДД

"Принятие этих рекомендаций запланировано на 2027 год", — говорится в публикации.

Отмечается, что изменения скоростных режимов будут приниматься с учетом фактической интенсивности движения, качества дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий.

При этом в ведомстве указали, что документ будет иметь рекомендательный характер.