Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили об изменениях в ПДД - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 29.06.2026 (обновлено: 14:44 29.06.2026)
Россиян предупредили об изменениях в ПДД

Минтранс намерен разрабатывать новые правила ограничения скорости

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРазметка со знаками ограничения максимальной скорости
Разметка со знаками ограничения максимальной скорости - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Разметка со знаками ограничения максимальной скорости. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтранс разрабатывает новые правила установления дорожных скоростных ограничений, принятие которых запланировано на 2027 год.
  • Документ будет нести рекомендательный характер.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Минтранс разрабатывает новые правила установления дорожных скоростных ограничений, сообщает "Российская газета".
«

"Принятие этих рекомендаций запланировано на 2027 год", — говорится в публикации.

Отмечается, что изменения скоростных режимов будут приниматься с учетом фактической интенсивности движения, качества дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий.
При этом в ведомстве указали, что документ будет иметь рекомендательный характер.
Накануне глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что его ведомство подготовило предложения по регулированию движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах.
Автомобильная пробка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Минтранс рассказал об обсуждении рисков вождения праворульных машин
24 июня, 12:51
 
АвтоАндрей Никитин (политик)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала