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Иран в ближайшие дни не планирует никаких переговоров с США - РИА Новости, 29.06.2026
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20:18 29.06.2026 (обновлено: 21:19 29.06.2026)
Иран в ближайшие дни не планирует никаких переговоров с США

Иран в ближайшие дни не планирует проводить с США какие-либо переговоры в Дохе

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не планирует в ближайшие дни никаких переговоров с США в Катаре.
  • Иранская экспертная делегация посетит Доху для работы над вопросом о разблокировке иранских активов, но этот визит не связан с переговорами с США.
  • Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта и определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 29 июн - РИА Новости. Иран не планирует в ближайшие дни никаких переговоров с США в Катаре, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Багаи отметил, что иранская экспертная делегация посетит Доху на этой неделе для работы над вопросом о разблокировки иранских активов, но этот визит не связан с переговорами с США.
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"В предстоящие дни никаких переговоров на каком-либо уровне с США у нас в планах нет. То, что американская делегация посетит Катар, не связано с поездкой иранской делегации для работы над реализацией положений меморандума", - сказал Багаи, чье заявление было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент Иран пытается гарантировать реализацию меморандума с США, в связи с чем Тегеран пока не начинал переговоров с Вашингтоном касательно выработки финальной договоренности, которая должна урегулировать иранский ядерный вопрос и тему антииранских санкций.
Начало таких переговоров, напомнил дипломат, зависит от реализации конкретных положений меморандума, в том числе самого первого пункта - прекращения военных действий в Ливане, а также разблокировки активов, урегулирования вопросов, связанных с судоходством в Ормузском проливе, и возможностью Ирана продавать нефтепродукты после уже выданной лицензии США.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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