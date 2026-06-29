Иран в ближайшие дни не планирует никаких переговоров с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран не планирует в ближайшие дни никаких переговоров с США в Катаре.

Иранская экспертная делегация посетит Доху для работы над вопросом о разблокировке иранских активов, но этот визит не связан с переговорами с США.

Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта и определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе.

ТЕГЕРАН, 29 июн - РИА Новости. Иран не планирует в ближайшие дни никаких переговоров с США в Катаре, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Багаи отметил, что иранская экспертная делегация посетит Доху на этой неделе для работы над вопросом о разблокировки иранских активов, но этот визит не связан с переговорами с США

« "В предстоящие дни никаких переговоров на каком-либо уровне с США у нас в планах нет. То, что американская делегация посетит Катар, не связано с поездкой иранской делегации для работы над реализацией положений меморандума", - сказал Багаи, чье заявление было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент Иран пытается гарантировать реализацию меморандума с США, в связи с чем Тегеран пока не начинал переговоров с Вашингтоном касательно выработки финальной договоренности, которая должна урегулировать иранский ядерный вопрос и тему антииранских санкций.

Начало таких переговоров, напомнил дипломат, зависит от реализации конкретных положений меморандума, в том числе самого первого пункта - прекращения военных действий в Ливане, а также разблокировки активов, урегулирования вопросов, связанных с судоходством в Ормузском проливе, и возможностью Ирана продавать нефтепродукты после уже выданной лицензии США.