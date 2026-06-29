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В Сбербанке оценили влияние ближневосточного конфликта на инфляцию в России - РИА Новости, 29.06.2026
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11:24 29.06.2026
В Сбербанке оценили влияние ближневосточного конфликта на инфляцию в России

Исаков: конфликт на Ближнем Востоке стал для России дезинфляционным фактором

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт на Ближнем Востоке стал для России дезинфляционным фактором, считает Александр Исаков, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка.
  • Инфляция в России на 22 июня составила 5,82% в годовом выражении.
  • Проинфляционное влияние конфликта через торговые каналы минимально, так как инфляция у основного торгового партнера РФ — Китая — остается низкой, а в Индии остается в рамках цели ЦБ.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке стал для России дезинфляционным фактором, считает старший управляющий директор, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.
Инфляция в России на 22 июня составила 5,82% в годовом выражении против 5,6% на 15 июня, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
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"Для России этот конфликт является очевидным дезинфляционным фактором", - сказал "Ведомостям" Исаков, отвечая на вопрос о влиянии ближневосточного конфликта на инфляцию в России.
Он отметил, что проинфляционное влияние конфликта через торговые каналы минимально. Так, инфляция у основного торгового партнера РФ - Китая - остается низкой. В Индии инфляция ускоряется, но она остается в рамках цели ЦБ. Таким образом, по мнению экономиста, "вклад глобальной инфляции в дополнительные экспортные доходы и укрепление рубля есть, но он крайне мал по сравнению с другими факторами".
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РоссияБлижний ВостокАлександр ИсаковСбербанк РоссииМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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