В Сбербанке оценили влияние ближневосточного конфликта на инфляцию в России

Он отметил, что проинфляционное влияние конфликта через торговые каналы минимально. Так, инфляция у основного торгового партнера РФ - Китая - остается низкой. В Индии инфляция ускоряется, но она остается в рамках цели ЦБ. Таким образом, по мнению экономиста, "вклад глобальной инфляции в дополнительные экспортные доходы и укрепление рубля есть, но он крайне мал по сравнению с другими факторами".