Индонезия и Россия обсуждают открытие прямых авиарейсов из Сибири

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Индонезия и Россия обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов из Сибири на Бали.
- Между Москвой и Денпасаром уже выполняются три прямых рейса в неделю.
ДЖАКАРТА, 29 июн - РИА Новости. Координирующий министр по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что Индонезия и Россия обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов из Сибири на Бали, передает корреспондент РИА Новости.
"Сейчас между Москвой и Денпасаром выполняются три прямых рейса в неделю. Также ведутся обсуждения организации рейсов между Сибирью и Денпасаром", - заявил министр во время выступления на торжественном приеме по случаю Дня России в Джакарте.
По его словам, расширение авиасообщения отражает рост контактов между двумя странами и увеличение числа российских туристов, посещающих Индонезию.
Хартарто отметил, что в последние годы сотрудничество Москвы и Джакарты продолжает укрепляться по широкому спектру направлений, включая торговлю, инвестиции, энергетику, оборону, образование, науку, технологии и культуру.
Министр также напомнил, что товарооборот между двумя странами по итогам 2025 года приблизился к пяти миллиардам долларов, а российские инвестиции в Индонезию за последние годы составили почти полмиллиарда долларов.