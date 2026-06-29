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Индонезия и Россия обсуждают открытие прямых авиарейсов из Сибири - РИА Новости, 30.06.2026
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23:00 29.06.2026 (обновлено: 17:37 30.06.2026)
Индонезия и Россия обсуждают открытие прямых авиарейсов из Сибири

Индонезия и Россия обсуждают открытие прямых рейсов на Бали из Сибири

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет на фоне луны
Самолет на фоне луны - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индонезия и Россия обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов из Сибири на Бали.
  • Между Москвой и Денпасаром уже выполняются три прямых рейса в неделю.
ДЖАКАРТА, 29 июн - РИА Новости. Координирующий министр по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что Индонезия и Россия обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов из Сибири на Бали, передает корреспондент РИА Новости.
"Сейчас между Москвой и Денпасаром выполняются три прямых рейса в неделю. Также ведутся обсуждения организации рейсов между Сибирью и Денпасаром", - заявил министр во время выступления на торжественном приеме по случаю Дня России в Джакарте.
По его словам, расширение авиасообщения отражает рост контактов между двумя странами и увеличение числа российских туристов, посещающих Индонезию.
Хартарто отметил, что в последние годы сотрудничество Москвы и Джакарты продолжает укрепляться по широкому спектру направлений, включая торговлю, инвестиции, энергетику, оборону, образование, науку, технологии и культуру.
Министр также напомнил, что товарооборот между двумя странами по итогам 2025 года приблизился к пяти миллиардам долларов, а российские инвестиции в Индонезию за последние годы составили почти полмиллиарда долларов.
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