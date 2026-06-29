Индонезия и Россия обсуждают открытие прямых авиарейсов из Сибири

Краткий пересказ от РИА ИИ Индонезия и Россия обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов из Сибири на Бали.

Между Москвой и Денпасаром уже выполняются три прямых рейса в неделю.

ДЖАКАРТА, 29 июн - РИА Новости. Координирующий министр по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что Индонезия и Россия обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов из Сибири на Бали, передает корреспондент РИА Новости.

"Сейчас между Москвой Денпасаром выполняются три прямых рейса в неделю. Также ведутся обсуждения организации рейсов между Сибирью и Денпасаром", - заявил министр во время выступления на торжественном приеме по случаю Дня России в Джакарте.

По его словам, расширение авиасообщения отражает рост контактов между двумя странами и увеличение числа российских туристов, посещающих Индонезию.

Хартарто отметил, что в последние годы сотрудничество Москвы и Джакарты продолжает укрепляться по широкому спектру направлений, включая торговлю, инвестиции, энергетику, оборону, образование, науку, технологии и культуру.