Финалистка "Ролан Гаррос" Хвалиньская проиграла на старте Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польская теннисистка Майя Хвалиньская уступила Мананчае Савангкаев из Таиланда в первом круге Уимблдонского турнира.
- Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:5, 6:2 в пользу Савангкаев.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Польская теннисистка Майя Хвалиньская уступила представительнице Таиланда Мананчае Савангкаев в первом круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:5, 6:2 в пользу Савангкаев, которая пробилась в основную сетку Уимблдона через квалификацию. При счете 6:2, 5:2 Хвалиньская поскользнулась на траве и упала, после чего спортсменке потребовалась медицинская помощь.
Хвалиньской 24 года, она во второй раз в карьере играла на турнире Большого шлема. Ранее полька уступила россиянке Мирре Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции. Хвалиньская получила wild card для выступления в одиночном разряде Уимблдона.
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