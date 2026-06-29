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Хинштейн высказался о солдате ВСУ, который выжег пленному букву "z" - РИА Новости, 29.06.2026
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Хинштейн высказался о солдате ВСУ, который выжег пленному букву "z"

Хинштейн назвал выжигавшего на руке пленного букву "z" солдата ВСУ "зверьем"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Курской области Александр Хинштейн
Губернатор Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал солдат ВСУ «зверьем» за то, что они выжигали букву «z» на руке пленного курянина.
  • Вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин показал на встрече с губернатором ожог в виде буквы «z» на своей руке.
КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с вернувшимися из украинского плена жителями курского приграничья назвал выжигавших на руке пленного курянина букву "z" солдат ВСУ "зверьем".
Вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин на встрече с губернатором показал на своей руке ожог в виде буквы "z", который ему сделал солдат ВСУ. По словам мужчины, у украинских солдат нет понятия "военнопленный" или "пленный гражданский".
"В полевом госпитале когда лежал... в лесу", – ответил Роман на вопрос губернатора, в какой момент ему выжгли букву "z" на руке.
"Зверье какое-то", – сказал губернатор.
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