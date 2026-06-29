Хинштейн высказался о солдате ВСУ, который выжег пленному букву "z"

КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с вернувшимися из украинского плена жителями курского приграничья назвал выжигавших на руке пленного курянина букву "z" солдат ВСУ "зверьем".

"В полевом госпитале когда лежал... в лесу", – ответил Роман на вопрос губернатора, в какой момент ему выжгли букву "z" на руке.