Хинштейн высказался о солдате ВСУ, который выжег пленному букву "z"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал солдат ВСУ «зверьем» за то, что они выжигали букву «z» на руке пленного курянина.
- Вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин показал на встрече с губернатором ожог в виде буквы «z» на своей руке.
КУРСК, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с вернувшимися из украинского плена жителями курского приграничья назвал выжигавших на руке пленного курянина букву "z" солдат ВСУ "зверьем".
Вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин на встрече с губернатором показал на своей руке ожог в виде буквы "z", который ему сделал солдат ВСУ. По словам мужчины, у украинских солдат нет понятия "военнопленный" или "пленный гражданский".
"В полевом госпитале когда лежал... в лесу", – ответил Роман на вопрос губернатора, в какой момент ему выжгли букву "z" на руке.
"Зверье какое-то", – сказал губернатор.