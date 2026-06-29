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Молодежный турнир по лазертагу прошел в подмосковных Химках - РИА Новости, 29.06.2026
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10:32 29.06.2026 (обновлено: 10:44 29.06.2026)
Молодежный турнир по лазертагу прошел в подмосковных Химках

В Химках 34 команды сразились за главный приз турнира по лазертагу

© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки Молодежный турнир по лазертагу в подмосковных Химках
 Молодежный турнир по лазертагу в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Молодежный турнир по лазертагу в подмосковных Химках
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На стадионе "Родина" подмосковных Химок состоялся региональный турнир по лазертагу, за главный приз сразились 34 команды, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Там отметили, что в турнире приняло участие около 300 спортсменов из Химок, Егорьевска, Лобни, Дубны, Люберец, Подольска, Москвы и Солнечногорска.
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Турнир открыли глава Химок Инна Федотова и почетные гости: председатель совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, депутаты Артур Каримов, Александр Васильев и Руслан Шаипов, а также лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов. Борьба за награды развернулась одновременно на двух площадках: спортсмены состязались в дисциплине "Захват контрольных точек". В каждой команде было пять основных игроков и два запасных. За ходом турнира следили профессиональные судьи.
"Фестиваль собрал молодых людей из разных городов, подарил новые знакомства и зарядил яркими эмоциями. Будем и дальше создавать в Химках современные, интересные молодежные площадки и проекты. Ведь активный, полезный досуг в кругу единомышленников — это лучшее занятие для нашего подрастающего поколения", — отметила Федотова, ее слова приводит пресс-служба.
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Помимо основных командных боев, в программе были динамичный лазерный тир биатлон и отдельная дуэль капитанов. В турнире участвовали представители разных возрастных категорий — от школьников до взрослых. Среди них — участники Химкинской школьной лиги, студенты вузов и колледжей, представители молодежных и общественных организаций: "Молодая гвардия Единой России", военно патриотическая организация "Сова", Молодежный парламент, "Волонтеры Подмосковья", а также команды от предприятий, в том числе от "Энергомаша".
По результатам турнира среди команд 18-35 лет: 1 место — команда "Пульс" из Химок, 2 место — команда "Энергомаш 1" из Химок, 3 место — команда "Бургерные" из Лобни. В возрастной категории 14-17 лет: 1 место — команда "Звезда" из Химок, 2 место — команда "Вороновский рубеж" из Подольска, З место — команда "Альфа" из Солнечногорска.
В свою очередь, Малиновский заявил, что на одной площадке собрались школьники, студенты, представители предприятий и общественных организаций. Подобные соревнования будут привлекать все больше участников и открывать новые возможности для молодых жителей.
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