Молодежный турнир по лазертагу прошел в подмосковных Химках

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На стадионе "Родина" подмосковных Химок состоялся региональный турнир по лазертагу, за главный приз сразились 34 команды, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Там отметили, что в турнире приняло участие около 300 спортсменов из Химок Егорьевска , Лобни, Дубны, Люберец, Подольска, Москвы и Солнечногорска.

Турнир открыли глава Химок Инна Федотова и почетные гости: председатель совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, депутаты Артур Каримов, Александр Васильев и Руслан Шаипов, а также лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов. Борьба за награды развернулась одновременно на двух площадках: спортсмены состязались в дисциплине "Захват контрольных точек". В каждой команде было пять основных игроков и два запасных. За ходом турнира следили профессиональные судьи.

"Фестиваль собрал молодых людей из разных городов, подарил новые знакомства и зарядил яркими эмоциями. Будем и дальше создавать в Химках современные, интересные молодежные площадки и проекты. Ведь активный, полезный досуг в кругу единомышленников — это лучшее занятие для нашего подрастающего поколения", — отметила Федотова, ее слова приводит пресс-служба.

Помимо основных командных боев, в программе были динамичный лазерный тир биатлон и отдельная дуэль капитанов. В турнире участвовали представители разных возрастных категорий — от школьников до взрослых. Среди них — участники Химкинской школьной лиги, студенты вузов и колледжей, представители молодежных и общественных организаций: "Молодая гвардия Единой России", военно патриотическая организация "Сова", Молодежный парламент, "Волонтеры Подмосковья", а также команды от предприятий, в том числе от "Энергомаша".

По результатам турнира среди команд 18-35 лет: 1 место — команда "Пульс" из Химок, 2 место — команда "Энергомаш 1" из Химок, 3 место — команда "Бургерные" из Лобни. В возрастной категории 14-17 лет: 1 место — команда "Звезда" из Химок, 2 место — команда "Вороновский рубеж" из Подольска, З место — команда "Альфа" из Солнечногорска.