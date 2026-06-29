Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел очередной взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник телеканал дважды сообщал о взрывах в Харькове.
"Взрыв прозвучал в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.
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