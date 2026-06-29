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Результаты ЕГЭ на "Госуслугах" посмотрели более десяти миллионов раз - РИА Новости, 29.06.2026
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14:15 29.06.2026 (обновлено: 14:18 29.06.2026)
Результаты ЕГЭ на "Госуслугах" посмотрели более десяти миллионов раз

Минцифры: результаты ЕГЭ на портале "Госуслуги" проверили более 10 млн раз

© РИА Новости / Алексей СухоруковПосетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За время экзаменационной кампании 2026 года результаты ЕГЭ на портале «Госуслуги» проверили более 10 миллионов раз.
  • Результаты по русскому языку собрали 1,6 миллиона запросов 17 июня, а результаты по базовой и профильной математике — 2,3 миллиона запросов 22 июня.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Результаты ЕГЭ на портале "Госуслуги" проверили более 10 миллионов раз за время экзаменационной кампании 2026 года, рассказало Минцифры в своем канале в "Максе".
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"Школьники уже сдали ЕГЭ, но продолжают следить за результатами на "Госуслугах". За время экзаменационной кампании 2026 года баллы на портале посмотрели уже более 10 миллионов раз. Сейчас в личном кабинете доступны результаты по всем предметам", - говорится в сообщении ведомства.
Так, 17 июня, когда появились результаты по русскому языку, было 1,6 миллиона запросов, а 22 июня, когда стали известны баллы за экзамены по базовой и профильной математике, - 2,3 миллиона запросов.
"Чтобы узнать баллы, достаточно авторизоваться на "Госуслугах" и перейти в раздел "Образование". Результаты подтягиваются автоматически - дополнительно вводить данные не требуется", - добавило Минцифры.
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