Результаты ЕГЭ на "Госуслугах" посмотрели более десяти миллионов раз

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"Школьники уже сдали ЕГЭ, но продолжают следить за результатами на "Госуслугах". За время экзаменационной кампании 2026 года баллы на портале посмотрели уже более 10 миллионов раз. Сейчас в личном кабинете доступны результаты по всем предметам", - говорится в сообщении ведомства.