Результаты ЕГЭ на "Госуслугах" посмотрели более десяти миллионов раз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За время экзаменационной кампании 2026 года результаты ЕГЭ на портале «Госуслуги» проверили более 10 миллионов раз.
- Результаты по русскому языку собрали 1,6 миллиона запросов 17 июня, а результаты по базовой и профильной математике — 2,3 миллиона запросов 22 июня.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Результаты ЕГЭ на портале "Госуслуги" проверили более 10 миллионов раз за время экзаменационной кампании 2026 года, рассказало Минцифры в своем канале в "Максе".
«
"Школьники уже сдали ЕГЭ, но продолжают следить за результатами на "Госуслугах". За время экзаменационной кампании 2026 года баллы на портале посмотрели уже более 10 миллионов раз. Сейчас в личном кабинете доступны результаты по всем предметам", - говорится в сообщении ведомства.
Так, 17 июня, когда появились результаты по русскому языку, было 1,6 миллиона запросов, а 22 июня, когда стали известны баллы за экзамены по базовой и профильной математике, - 2,3 миллиона запросов.
"Чтобы узнать баллы, достаточно авторизоваться на "Госуслугах" и перейти в раздел "Образование". Результаты подтягиваются автоматически - дополнительно вводить данные не требуется", - добавило Минцифры.