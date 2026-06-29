В Госдуме поддержали медиков, которые делятся опытом в соцсетях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддержал медицинских работников, которые в социальных сетях делятся историями своей работы и опытом.
- Леонов считает, что медикам не нужно запрещать вести личные каналы и иные соцсети.
- Леонов напомнил, что медики должны предельно ответственно подходить к тому, что они говорят или демонстрируют публично.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости поддержал медицинских работников, которые в социальных сетях делятся историями своей работы и опытом, выстраивают открытый и публичный диалог с пациентами.
Ранее о том, что администрация одного из медучреждений Саратовской области якобы потребовала от ведущих блоги медиков закрыть каналы, написали местные СМИ. Позже они опубликовали комментарий министерства здравоохранения Саратовской области, которое опровергло существование подобного запрета.
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"Убежден, что запрещать медикам вести личные каналы и иные соцсети не нужно... Они тоже люди, которые имеют право говорить публично и чем-то делиться с обществом. Разделяю мысль о том, что врач может выстраивать открытый и публичный диалог с пациентами, делиться историями своей работы и опытом для других коллег, это нормально в нынешнее время", - сказал Леонов, комментируя публикации в соцсетях.
При этом он напомнил, что медики обязаны подходить предельно ответственно к тому, что они говорят или демонстрируют публично.