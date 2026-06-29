В Госдуме поддержали медиков, которые делятся опытом в соцсетях

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости поддержал медицинских работников, которые в социальных сетях делятся историями своей работы и опытом, выстраивают открытый и публичный диалог с пациентами.