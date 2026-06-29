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Германия — Парагвай: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 29 июня - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
22:30 29.06.2026

Германия — Парагвай: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 29 июня

© Соцсети ФИФАЙозуа Киммих и Дениз Ундав
Йозуа Киммих и Дениз Ундав - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Соцсети ФИФА
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сборные Германии и Парагвая проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.
Во сколько начало
Встреча начнется в 23:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
ЧМ по футболу 2026
29 июня 2026 • начало в 23:30
Закончен (П)
Германия
1 : 23:4
Парагвай
54‎’‎ • Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
121‎’‎ • Йозуа Киммих (П)
121‎’‎ • Джамал Мусиала (П)
121‎’‎ • Надим Амири (П)
42‎’‎ • Хулио Энсисо
(Матиас Галарса)
121‎’‎ • Маурисио Прадо (П)
121‎’‎ • Густаво Гомес (П)
121‎’‎ • Матиас Галарса (П)
121‎’‎ • Хосе Канале (П)
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