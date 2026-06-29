Германия — Парагвай: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 29 июня

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сборные Германии и Парагвая проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.
Во сколько начало
Встреча начнется в 23:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
29 июня 2026 • начало в 23:30
Закончен (П)
54’ • Кай Хаверц
121’ • Йозуа Киммих (П)
121’ • Джамал Мусиала (П)
121’ • Надим Амири (П)
42’ • Хулио Энсисо
121’ • Маурисио Прадо (П)
121’ • Густаво Гомес (П)
121’ • Матиас Галарса (П)
121’ • Хосе Канале (П)