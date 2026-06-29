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"Тревога сменилась ужасом": украинцы своим поступком шокировали немцев - РИА Новости, 29.06.2026
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00:43 29.06.2026
"Тревога сменилась ужасом": украинцы своим поступком шокировали немцев

Bild: семья украинских беженцев разграбила съемную квартиру в Германии

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья украинских беженцев разграбила арендованную квартиру в Вандсбурге (Нижняя Саксония, Германия).
  • Хозяйка квартиры Натали Шелл вложила 50 000 евро в кухню, ванные комнаты и инженерные системы, но страховка покроет только 2500 евро.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Семья украинских беженцев разграбила арендованную квартиру в Германии, вывезя почти все вещи, пишет таблоид Bild.
Инцидент произошел в Вандебурге в Нижней Саксонии.
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"Когда полицейские открыли дверь, чувство тревоги сменилось ужасом. Комната за комнатой становилось ясно, что произошло. Жильцы не просто собрали вещи и исчезли. Они полностью опустошили квартиру", — говорится в материале.
По словам хозяйки квартиры Натали Шелл, украинцы украли унитазы, раковины, краны и дверные фурнитуры и даже демонтировали систему подогрева пола.
"Оглядываясь назад, Шелл удивляется, как это могло остаться незамеченным: "Нас разделяет всего лишь стена"", — пишет издание.
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По данным издания, поскольку у Шелл была только базовая страховка то ей возместят всего 2500 евро, хотя она вложила 50 000 евро только в кухню, ванные комнаты и инженерные системы.
По словам хозяйки квартиры, она была поражена, когда ей прислали скриншоты из Instagram* с фотографиями ее арендатора и сына, укладывающих украденную плитку на Украине, как будто ничего не произошло.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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