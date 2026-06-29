"Тревога сменилась ужасом": украинцы своим поступком шокировали немцев

Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото

Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине

© AP Photo / Markus Schreiber Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ Семья украинских беженцев разграбила арендованную квартиру в Вандсбурге (Нижняя Саксония, Германия).

Хозяйка квартиры Натали Шелл вложила 50 000 евро в кухню, ванные комнаты и инженерные системы, но страховка покроет только 2500 евро.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Семья украинских беженцев разграбила арендованную квартиру в Германии, вывезя почти все вещи, пишет таблоид Семья украинских беженцев разграбила арендованную квартиру в Германии, вывезя почти все вещи, пишет таблоид Bild

Инцидент произошел в Вандебурге в Нижней Саксонии

"Когда полицейские открыли дверь, чувство тревоги сменилось ужасом. Комната за комнатой становилось ясно, что произошло. Жильцы не просто собрали вещи и исчезли. Они полностью опустошили квартиру", — говорится в материале.

По словам хозяйки квартиры Натали Шелл, украинцы украли унитазы, раковины, краны и дверные фурнитуры и даже демонтировали систему подогрева пола.

"Оглядываясь назад, Шелл удивляется, как это могло остаться незамеченным: "Нас разделяет всего лишь стена"", — пишет издание.

По данным издания, поскольку у Шелл была только базовая страховка то ей возместят всего 2500 евро, хотя она вложила 50 000 евро только в кухню, ванные комнаты и инженерные системы.

По словам хозяйки квартиры, она была поражена, когда ей прислали скриншоты из Instagram* с фотографиями ее арендатора и сына, укладывающих украденную плитку на Украине , как будто ничего не произошло.