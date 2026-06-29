При стрельбе в немецком городе Штаде погибли несколько человек

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"В окружном городе Штаде в Нижней Саксонии несколько человек получили огнестрельные ранения и погибли. Представитель полиции сообщил t-online, что погибли до пяти человек. По его словам, ситуация остается динамичной. Было произведено много выстрелов", - говорится в публикации портала.