При стрельбе в немецком городе Штаде погибли несколько человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Штаде в немецкой земле Нижняя Саксония произошла стрельба, в результате которой погибли до пяти человек.
- На месте происшествия проходит масштабная полицейская операция.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. До пяти человек погибли в результате стрельбы в городе Штаде в немецкой земле Нижняя Саксония, на месте проходит полицейская операция, сообщил портал t-online.
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"В окружном городе Штаде в Нижней Саксонии несколько человек получили огнестрельные ранения и погибли. Представитель полиции сообщил t-online, что погибли до пяти человек. По его словам, ситуация остается динамичной. Было произведено много выстрелов", - говорится в публикации портала.
На месте проходит масштабная полицейская операция.
По данным телеканала RTL, стрельба произошла в молодежном учреждении. Подозреваемый задержан. Территория остается оцепленной, на месте работают многочисленные сотрудники полиции и спасательных служб. Подробности и возможный мотив пока неизвестны.
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