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При стрельбе в немецком городе Штаде погибли несколько человек - РИА Новости, 29.06.2026
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15:03 29.06.2026 (обновлено: 15:22 29.06.2026)
При стрельбе в немецком городе Штаде погибли несколько человек

В Нижней Саксонии в результате стрельбы погибли до пяти человек

© REUTERS / NEWS5Место стрельбы в Штаде
Место стрельбы в Штаде - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / NEWS5
Место стрельбы в Штаде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Штаде в немецкой земле Нижняя Саксония произошла стрельба, в результате которой погибли до пяти человек.
  • На месте происшествия проходит масштабная полицейская операция.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. До пяти человек погибли в результате стрельбы в городе Штаде в немецкой земле Нижняя Саксония, на месте проходит полицейская операция, сообщил портал t-online.
«
"В окружном городе Штаде в Нижней Саксонии несколько человек получили огнестрельные ранения и погибли. Представитель полиции сообщил t-online, что погибли до пяти человек. По его словам, ситуация остается динамичной. Было произведено много выстрелов", - говорится в публикации портала.
На месте проходит масштабная полицейская операция.
По данным телеканала RTL, стрельба произошла в молодежном учреждении. Подозреваемый задержан. Территория остается оцепленной, на месте работают многочисленные сотрудники полиции и спасательных служб. Подробности и возможный мотив пока неизвестны.
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