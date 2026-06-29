В Газпроме рассказали о запасах газа в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европа наращивает отставание по созданию запасов газа в подземных хранилищах.
- На 27 июня объем газа в европейских ПХГ был 16,7% меньше, чем на эту дату в 2025 году, и на 37,3% — чем в 2024 году.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Европа наращивает отставание по созданию запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ), этому способствует жаркая погода в регионе, сообщил "Газпром".
"Европа наращивает отставание по созданию запасов газа в подземных хранилищах. Этому способствует установившаяся в регионе жаркая погода", - говорится в сообщении компании.
Так, по данным Gas Infrastructure Europe, которые приводит "Газпром", на 27 июня объем газа в европейских ПХГ был 16,7% меньше, чем на эту дату в 2025 году, и на 37,3% – чем в 2024 году.