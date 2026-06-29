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В Газпроме рассказали о запасах газа в Европе - РИА Новости, 29.06.2026
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16:11 29.06.2026 (обновлено: 16:17 29.06.2026)
В Газпроме рассказали о запасах газа в Европе

Газпром: Европа наращивает отставание по созданию запасов газа в хранилищах

© РИА Новости / СтрингерЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа наращивает отставание по созданию запасов газа в подземных хранилищах.
  • На 27 июня объем газа в европейских ПХГ был 16,7% меньше, чем на эту дату в 2025 году, и на 37,3% — чем в 2024 году.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Европа наращивает отставание по созданию запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ), этому способствует жаркая погода в регионе, сообщил "Газпром".
"Европа наращивает отставание по созданию запасов газа в подземных хранилищах. Этому способствует установившаяся в регионе жаркая погода", - говорится в сообщении компании.
Так, по данным Gas Infrastructure Europe, которые приводит "Газпром", на 27 июня объем газа в европейских ПХГ был 16,7% меньше, чем на эту дату в 2025 году, и на 37,3% – чем в 2024 году.
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