В Газпроме рассказали о запасах газа в Европе

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Европа наращивает отставание по созданию запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ), этому способствует жаркая погода в регионе, сообщил "Газпром".

"Европа наращивает отставание по созданию запасов газа в подземных хранилищах. Этому способствует установившаяся в регионе жаркая погода", - говорится в сообщении компании.