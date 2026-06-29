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Гарифуллина поделилась, что каждый концерт для нее как праздник - РИА Новости, 29.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:48 29.06.2026
Гарифуллина поделилась, что каждый концерт для нее как праздник

Аида Гарифуллина рассказала, что каждый концерт для нее как праздник

© Фото : Максим ЖидяевКонцерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Максим Жидяев
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аида Гарифуллина выступила в Концертном зале имени П. И. Чайковского в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра.
  • В концерте приняли участие артисты Молодежной оперной программы Большого театра, победители международных вокальных конкурсов Кирилл Сикора и Богдан Гуенок.
  • Аида Гарифуллина пригласила на сцену Милану Ананко, участницу сезона проекта «Голос. Дети», и вместе с ней исполнила застольную песню из оперы «Травиата» Джузеппе Верди.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, оперная певица Аида Гарифуллина призналась в беседе с РИА Новости, что каждый концерт для нее как праздник.
Гарифуллина выступила в пятницу в Концертном зале имени П. И. Чайковского в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. В программу вошли произведения классического репертуара. Дирижером выступил заслуженный артист РФ, композитор Петр Дранга.
© Фото : Максим ЖидяевКонцерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
© Фото : Максим Жидяев
1 из 6
© Фото : Максим ЖидяевКонцерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
© Фото : Максим Жидяев
2 из 6
© Фото : Максим ЖидяевКонцерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
© Фото : Максим Жидяев
3 из 6
© Фото : Максим ЖидяевКонцерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
© Фото : Максим Жидяев
4 из 6
© Фото : Максим ЖидяевКонцерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
© Фото : Максим Жидяев
5 из 6
© Фото : Максим ЖидяевКонцерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
© Фото : Максим Жидяев
6 из 6
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
© Фото : Максим Жидяев
1 из 6
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
© Фото : Максим Жидяев
2 из 6
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
© Фото : Максим Жидяев
3 из 6
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
© Фото : Максим Жидяев
4 из 6
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
© Фото : Максим Жидяев
5 из 6
Концерт Аиды Гарифуллиной в Концертном зале имени П. И.Чайковского
© Фото : Максим Жидяев
6 из 6
"Для меня эти концерты - семейные. Потому что публика - это мои друзья, мои поклонники, люди, с которыми мы говорим на одном языке - языке музыки и высокого искусства. Это прекрасно. Для меня каждый концерт - это праздник", - поделилась певица.
В концерте также приняли участие артисты Молодежной оперной программы Большого театра, победители международных вокальных конкурсов Кирилл Сикора и Богдан Гуенок.
В завершение вечера Гарифуллина пригласила на сцену юную певицу, участницу сезона проекта "Голос. Дети" Милану Ананко, с которой они вместе исполнили застольную песню из оперы "Травиата" Джузеппе Верди.
Ранее Гарифуллина признавалась в интервью РИА Новости, что гордится тем, что выступает за рубежом как российская певица, но концерты на родине - это ее отдушина.
Аида Гарифуллина - российская оперная певица, заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов. Она выступает на крупнейших мировых сценах, включая "Ковент-Гарден" в Лондоне, Венскую государственную оперу и Парижскую национальную оперу, и регулярно участвует в международных музыкальных фестивалях.
Оперная певица (сопрано) Аида Гарифуллина - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Гарифуллина гордится возможностью представлять Россию за рубежом
25 июня, 13:17
 
КультураРоссияЛондонДжузеппе ВердиКонцертный зал имени П.И. ЧайковскогоБольшой театрКовент-Гарден
 
 
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