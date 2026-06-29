Гарифуллина поделилась, что каждый концерт для нее как праздник

Краткий пересказ от РИА ИИ Аида Гарифуллина выступила в Концертном зале имени П. И. Чайковского в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра.

В концерте приняли участие артисты Молодежной оперной программы Большого театра, победители международных вокальных конкурсов Кирилл Сикора и Богдан Гуенок.

Аида Гарифуллина пригласила на сцену Милану Ананко, участницу сезона проекта «Голос. Дети», и вместе с ней исполнила застольную песню из оперы «Травиата» Джузеппе Верди.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, оперная певица Аида Гарифуллина призналась в беседе с РИА Новости, что каждый концерт для нее как праздник.

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"Для меня эти концерты - семейные. Потому что публика - это мои друзья, мои поклонники, люди, с которыми мы говорим на одном языке - языке музыки и высокого искусства. Это прекрасно. Для меня каждый концерт - это праздник", - поделилась певица.

В концерте также приняли участие артисты Молодежной оперной программы Большого театра, победители международных вокальных конкурсов Кирилл Сикора и Богдан Гуенок.

В завершение вечера Гарифуллина пригласила на сцену юную певицу, участницу сезона проекта "Голос. Дети" Милану Ананко, с которой они вместе исполнили застольную песню из оперы "Травиата" Джузеппе Верди.

Ранее Гарифуллина признавалась в интервью РИА Новости, что гордится тем, что выступает за рубежом как российская певица, но концерты на родине - это ее отдушина.