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Галузин прокомментировал свою встречу с "евротройкой" - РИА Новости, 29.06.2026
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16:26 29.06.2026
Галузин прокомментировал свою встречу с "евротройкой"

Галузин назвал свою встречу с послами "евротройки" содержательной

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назвал встречу в июне с послами "евротройки" содержательной.
  • На встрече была изложена принципиальная позиция России по вопросу урегулирования украинского конфликта путем устранения его первопричин.
  • Галузин подчеркнул, что подходы европейских стран носят ультимативный и неприемлемый для России характер.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин назвал свою встречу в июне с послами "евротройки" содержательной, указав, что с российской стороны была изложена принципиальная позиция по вопросу урегулирования украинского конфликта.
"Вы знаете, я бы все-таки охарактеризовал эту дискуссию как содержательную в том смысле, что с российской стороны была изложена наша принципиальная позиция, наша принципиальная линия на урегулирование украинского конфликта путем устранения его известных первопричин", - сказал он в интервью RTVi.
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С этой точки зрения беседу можно назвать содержательной, поскольку, отметил Галузин, он в полной мере изложил позицию российской стороны. При этом беседа была проведена по просьбе глав тех дипмиссий для того, чтобы выслушать их подходы, указал он.
"Но другой вопрос, что эти подходы, к сожалению, носят ультимативный и неприемлемый для нас характер, они выдержаны в духе так называемого лондонского заявления упомянутых трех стран, по итогам их, так сказать, сходки с Зеленским. И, собственно говоря, внимание моих собеседников было обращено на то, что язык ультиматумов, - а именно таков язык лондонского заявления в отношении России, - априори непроходной и неприемлемый", - подчеркнул Галузин.
Ранее Галузин принял послов Германии, Франции и Великобритании. Российская сторона изложила оценку деструктивной политики руководства стран "евротройки" применительно к украинскому кризису и разъяснила свои подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.
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