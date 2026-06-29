Галузин прокомментировал свою встречу с "евротройкой"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назвал встречу в июне с послами "евротройки" содержательной.
- На встрече была изложена принципиальная позиция России по вопросу урегулирования украинского конфликта путем устранения его первопричин.
- Галузин подчеркнул, что подходы европейских стран носят ультимативный и неприемлемый для России характер.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин назвал свою встречу в июне с послами "евротройки" содержательной, указав, что с российской стороны была изложена принципиальная позиция по вопросу урегулирования украинского конфликта.
"Вы знаете, я бы все-таки охарактеризовал эту дискуссию как содержательную в том смысле, что с российской стороны была изложена наша принципиальная позиция, наша принципиальная линия на урегулирование украинского конфликта путем устранения его известных первопричин", - сказал он в интервью RTVi.
С этой точки зрения беседу можно назвать содержательной, поскольку, отметил Галузин, он в полной мере изложил позицию российской стороны. При этом беседа была проведена по просьбе глав тех дипмиссий для того, чтобы выслушать их подходы, указал он.
"Но другой вопрос, что эти подходы, к сожалению, носят ультимативный и неприемлемый для нас характер, они выдержаны в духе так называемого лондонского заявления упомянутых трех стран, по итогам их, так сказать, сходки с Зеленским. И, собственно говоря, внимание моих собеседников было обращено на то, что язык ультиматумов, - а именно таков язык лондонского заявления в отношении России, - априори непроходной и неприемлемый", - подчеркнул Галузин.
Ранее Галузин принял послов Германии, Франции и Великобритании. Российская сторона изложила оценку деструктивной политики руководства стран "евротройки" применительно к украинскому кризису и разъяснила свои подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.