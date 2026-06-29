Галузин прокомментировал свою встречу с "евротройкой"

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин назвал свою встречу в июне с послами "евротройки" содержательной, указав, что с российской стороны была изложена принципиальная позиция по вопросу урегулирования украинского конфликта.