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Аленичев усомнился в интересе Кокорина к возвращению в РПЛ - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
12:47 29.06.2026
Аленичев усомнился в интересе Кокорина к возвращению в РПЛ

Аленичев заявил, что сомневается в интересе Кокорина к возвращению в РПЛ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичев - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Аленичев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Аленичев сомневается в интересе Александра Кокорина к возвращению в один из клубов РПЛ.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев заявил РИА Новости, что сомневается в интересе экс-футболиста сборной России Александра Кокорина к возвращению в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее кипрский "Арис" объявил, что Кокорин покинет команду по окончании сезона. Форвард, которому в марте исполнилось 35 лет, выступал за клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог ему впервые в истории стать чемпионом страны.
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"Не видел его в чемпионате Кипра - только читал отзывы. Поэтому мне сложно сказать, насколько он вообще функционально готов, насколько у него вообще есть интерес к нашей РПЛ", - сказал Аленичев.
В 2025 году Кокорин, выступая за "Арис", в подкасте Федора Смолова Smol Talk заявил, что РПЛ в 2019 году была "говном". Он объяснил это тем, что уровень чемпионата начал просаживаться, когда его стали покидать сильные легионеры.
До перехода в "Арис" Кокорин в разные годы выступал за итальянскую "Фиорентину", московский "Спартак", "Сочи", петербургский "Зенит", махачкалинский "Анжи" и московское "Динамо". За сборную России нападающий провел 48 матчей, включая игры на чемпионате мира - 2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов. За это время он забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.
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ФутболСпортАлександр КокоринДмитрий АленичевРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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