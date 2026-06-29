Аленичев усомнился в интересе Кокорина к возвращению в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Аленичев сомневается в интересе Александра Кокорина к возвращению в один из клубов РПЛ.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев заявил РИА Новости, что сомневается в интересе экс-футболиста сборной России Александра Кокорина к возвращению в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Не видел его в чемпионате Кипра - только читал отзывы. Поэтому мне сложно сказать, насколько он вообще функционально готов, насколько у него вообще есть интерес к нашей РПЛ", - сказал Аленичев.
В 2025 году Кокорин, выступая за "Арис", в подкасте Федора Смолова Smol Talk заявил, что РПЛ в 2019 году была "говном". Он объяснил это тем, что уровень чемпионата начал просаживаться, когда его стали покидать сильные легионеры.
До перехода в "Арис" Кокорин в разные годы выступал за итальянскую "Фиорентину", московский "Спартак", "Сочи", петербургский "Зенит", махачкалинский "Анжи" и московское "Динамо". За сборную России нападающий провел 48 матчей, включая игры на чемпионате мира - 2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов. За это время он забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.