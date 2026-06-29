Аленичев усомнился в интересе Кокорина к возвращению в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Аленичев сомневается в интересе Александра Кокорина к возвращению в один из клубов РПЛ.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев заявил РИА Новости, что сомневается в интересе экс-футболиста сборной России Александра Кокорина к возвращению в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее кипрский " Арис " объявил, что Кокорин покинет команду по окончании сезона. Форвард, которому в марте исполнилось 35 лет, выступал за клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог ему впервые в истории стать чемпионом страны.

"Не видел его в чемпионате Кипра - только читал отзывы. Поэтому мне сложно сказать, насколько он вообще функционально готов, насколько у него вообще есть интерес к нашей РПЛ", - сказал Аленичев.

В 2025 году Кокорин, выступая за "Арис", в подкасте Федора Смолова Smol Talk заявил, что РПЛ в 2019 году была "говном". Он объяснил это тем, что уровень чемпионата начал просаживаться, когда его стали покидать сильные легионеры.