Фотографии будущих моделей iPhone 18 Pro попали в даркнет

Краткий пересказ от РИА ИИ В даркнет попали фотографии будущих моделей iPhone 18 Pro, а также списки компонентов и поставщиков Apple в результате утечки данных индийской Tata Electronics.

Tata Electronics является важным производственным партнером Apple за пределами Китая.

Утечка может поставить под угрозу схему производства iPhone и нарушить отношения Apple с Tata.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Фотографии будущих моделей смартфонов Apple iPhone 18 Pro, а также список компонентов и поставщиков компании попали в даркнет в результате утечки данных индийской Tata Electronics, Фотографии будущих моделей смартфонов Apple iPhone 18 Pro, а также список компонентов и поставщиков компании попали в даркнет в результате утечки данных индийской Tata Electronics, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Конфиденциальные списки компонентов и поставщиков, а также фотографии будущих моделей iPhone 18 Pro от Apple входят в состав файлов, размещенных в даркнете группой вымогателей, похитившей данные у индийского поставщика американской компании Tata Electronics", - пишет агентство.

Tata Electronics занимается поставкой комплектующих, а также занимается сборкой iPhone. Компания становится одним из важнейших производственных партнеров Apple за пределами Китая , отмечает Рейтер.

Ранее агентство сообщало, что в результате утечки Tata Electronics в даркнете были опубликованы более 200 тысяч файлов, среди которых были документы с предполагаемыми чертежами компонентов старых моделей iPhone и некоторых деталей Tesla. Среди них также были документы компаний Taiwan Semiconductor Manufacturing Co и Qualcomm, обе из которых производят детали, используемые в iPhone.

"Apple считает эту информацию конфиденциальной и обеспокоена тем, что документы распространяются в даркнете, поскольку они касаются еще не выпущенных моделей", - пишет Рейтер.

Как указывает агентство, утечка ставит под угрозу тщательно выработанную схему производства iPhone, который Apple собирает с привлечением множества поставщиков по всему миру. Она также может нарушить отношения Apple с Tata, учитывая, что большинство договоренностей с поставщиками тщательно охраняются Apple.

Выпуск iPhone 18 Pro и Pro Max ожидается в сентябре.