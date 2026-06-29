Фотографии будущих моделей iPhone 18 Pro попали в даркнет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В даркнет попали фотографии будущих моделей iPhone 18 Pro, а также списки компонентов и поставщиков Apple в результате утечки данных индийской Tata Electronics.
- Tata Electronics является важным производственным партнером Apple за пределами Китая.
- Утечка может поставить под угрозу схему производства iPhone и нарушить отношения Apple с Tata.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Фотографии будущих моделей смартфонов Apple iPhone 18 Pro, а также список компонентов и поставщиков компании попали в даркнет в результате утечки данных индийской Tata Electronics, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Конфиденциальные списки компонентов и поставщиков, а также фотографии будущих моделей iPhone 18 Pro от Apple входят в состав файлов, размещенных в даркнете группой вымогателей, похитившей данные у индийского поставщика американской компании Tata Electronics", - пишет агентство.
Tata Electronics занимается поставкой комплектующих, а также занимается сборкой iPhone. Компания становится одним из важнейших производственных партнеров Apple за пределами Китая, отмечает Рейтер.
Ранее агентство сообщало, что в результате утечки Tata Electronics в даркнете были опубликованы более 200 тысяч файлов, среди которых были документы с предполагаемыми чертежами компонентов старых моделей iPhone и некоторых деталей Tesla. Среди них также были документы компаний Taiwan Semiconductor Manufacturing Co и Qualcomm, обе из которых производят детали, используемые в iPhone.
"Apple считает эту информацию конфиденциальной и обеспокоена тем, что документы распространяются в даркнете, поскольку они касаются еще не выпущенных моделей", - пишет Рейтер.
Как указывает агентство, утечка ставит под угрозу тщательно выработанную схему производства iPhone, который Apple собирает с привлечением множества поставщиков по всему миру. Она также может нарушить отношения Apple с Tata, учитывая, что большинство договоренностей с поставщиками тщательно охраняются Apple.
Выпуск iPhone 18 Pro и Pro Max ожидается в сентябре.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.