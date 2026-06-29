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Эксперт рассказал об антидепрессивном эффекте тренировок - РИА Новости, 29.06.2026
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13:09 29.06.2026
Эксперт рассказал об антидепрессивном эффекте тренировок

Халимов: умеренная физическая активность помогает бороться с подавленностью

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка на тренировке
Девушка на тренировке - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умеренная физическая активность помогает бороться с подавленностью и улучшает настроение, рассказал эксперт по фитнесу Эмиль Халимов.
  • Базовая норма активности составляет 150 минут в неделю, что заметно снижает риск подавленных состояний и дает устойчивый антидепрессивный эффект через 4–6 недель.
  • Регулярные физические упражнения способствуют выбросу эндорфинов, серотонина и дофамина, а также повышают уровень белка BDNF, что положительно влияет на нервную систему и помогает отказаться от вредных привычек.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Умеренная физическая активность помогает бороться с подавленностью и улучшает настроение, рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба "Лапино Фитнес" Эмиль Халимов.
"Базовая норма, на которую опираются врачи, составляет 150 минут умеренной активности в неделю или около 30 минут движения пять дней. Даже быстрая ходьба в таком объеме заметно снижает риск подавленных состояний. Подъем настроения приходит уже после первых занятий, а устойчивый антидепрессивный эффект накапливается за период от четырех до шести недель регулярных тренировок", - рассказал Халимов "Ленте.ру".
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По словам эксперта, во время движения мышцы запускают выброс эндорфинов, серотонина и дофамина, что помогает снижать тревожность и возвращать интерес к жизни. Регулярная аэробная нагрузка также повышает уровень белка BDNF, который поддерживает рост нервных клеток и образование новых связей в мозге, добавил Халимов.
"Здесь же прячется выход из вредных привычек. Алкоголь, сигарета, бесконечная лента в телефоне дают быстрый дофаминовый всплеск, и мозг привыкает к этому короткому пути. Новый спорт дает тот же химический отклик через усилие и движение, и тяга к разрушительным сценариям постепенно слабеет сама собой", - пояснил эксперт.
Специалист также отметил, что незнакомый спорт действует эффективнее привычной рутины, так как мозг вынужден перестраивать координацию, оценивать расстояния и ловить баланс. Каждая маленькая победа в этом обучении дает отдельную порцию дофамина, что помогает заменить вредные привычки полезной активностью, заключил Халимов.
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