Краткий пересказ от РИА ИИ Умеренная физическая активность помогает бороться с подавленностью и улучшает настроение, рассказал эксперт по фитнесу Эмиль Халимов.

Базовая норма активности составляет 150 минут в неделю, что заметно снижает риск подавленных состояний и дает устойчивый антидепрессивный эффект через 4–6 недель.

Регулярные физические упражнения способствуют выбросу эндорфинов, серотонина и дофамина, а также повышают уровень белка BDNF, что положительно влияет на нервную систему и помогает отказаться от вредных привычек.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Умеренная физическая активность помогает бороться с подавленностью и улучшает настроение, рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба "Лапино Фитнес" Эмиль Халимов.

"Базовая норма, на которую опираются врачи, составляет 150 минут умеренной активности в неделю или около 30 минут движения пять дней. Даже быстрая ходьба в таком объеме заметно снижает риск подавленных состояний. Подъем настроения приходит уже после первых занятий, а устойчивый антидепрессивный эффект накапливается за период от четырех до шести недель регулярных тренировок", - рассказал Халимов "Ленте.ру"

По словам эксперта, во время движения мышцы запускают выброс эндорфинов, серотонина и дофамина, что помогает снижать тревожность и возвращать интерес к жизни. Регулярная аэробная нагрузка также повышает уровень белка BDNF, который поддерживает рост нервных клеток и образование новых связей в мозге, добавил Халимов.

"Здесь же прячется выход из вредных привычек. Алкоголь, сигарета, бесконечная лента в телефоне дают быстрый дофаминовый всплеск, и мозг привыкает к этому короткому пути. Новый спорт дает тот же химический отклик через усилие и движение, и тяга к разрушительным сценариям постепенно слабеет сама собой", - пояснил эксперт.