В посольстве оценили, идет ли подготовка к размещению ЯО в Финляндии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
- В посольстве России в Финляндии заявили об отсутствии внешних признаков подготовки финской инфраструктуры к размещению ядерного оружия.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Внешних признаков подготовки Финляндии к размещению на своей территории ядерного оружия нет, заявили в посольстве России в этой стране.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
"Внешних признаков целенаправленной подготовки финской инфраструктуры к размещению здесь ядерного оружия на текущем этапе не прослеживается", - сказали "Известиям" в российском посольстве в Финляндии.
Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости, что Россия учтет в своем военном планировании возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии, примет меры для обеспечения безопасности.
Стубб выступил с заявлением о войне с Россией
18 июня, 13:16