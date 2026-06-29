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В посольстве оценили, идет ли подготовка к размещению ЯО в Финляндии - РИА Новости, 29.06.2026
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01:35 29.06.2026
В посольстве оценили, идет ли подготовка к размещению ЯО в Финляндии

Посольство России: признаков подготовки к размещению ЯО в Финляндии нет

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
  • В посольстве России в Финляндии заявили об отсутствии внешних признаков подготовки финской инфраструктуры к размещению ядерного оружия.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Внешних признаков подготовки Финляндии к размещению на своей территории ядерного оружия нет, заявили в посольстве России в этой стране.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
"Внешних признаков целенаправленной подготовки финской инфраструктуры к размещению здесь ядерного оружия на текущем этапе не прослеживается", - сказали "Известиям" в российском посольстве в Финляндии.
Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости, что Россия учтет в своем военном планировании возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии, примет меры для обеспечения безопасности.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Стубб выступил с заявлением о войне с Россией
18 июня, 13:16
 
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