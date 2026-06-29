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Филимонов проинспектировал объекты благоустройства в Великом Устюге - РИА Новости, 29.06.2026
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Вологодская область
 
15:09 29.06.2026
Филимонов проинспектировал объекты благоустройства в Великом Устюге

Георгий Филимонов осмотрел объекты благоустройства в Великом Устюге

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов проинспектировал объекты благоустройства административного центра Великоустюгского муниципального округа, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Великий Устюг не утратил своей красоты и очарования даже превратившись в стройплощадку. Обновляем буквально весь исторический центр. Благоустраиваем Советский проспект и прилегающие улицы – меняем покрытие пешеходных зон и проезжей части. Прошлись вдоль площади Ленина – обновим памятник, сделаем комфортную событийную площадку для массовых мероприятий и площадь перед сценой", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
В порядок приведут и участок улицы Набережной в сторону улицы Васендина: здесь появятся малые архитектурные формы и зеленые зоны. Кроме того, продолжается благоустройство сквера и памятника, посвященных землепроходцам – работы синхронизируют с Советским проспектом.
Всего в текущем году в Великом Устюге в работе 121 объект, а также 14 инициатив по "Народному бюджету". На эти цели предусмотрено 3,45 миллиарда рублей. В ходе рабочего визита глава региона поставил задачу держать темп и контролировать сроки реализации всех объектов в преддверии подготовки города к 880-летнему юбилею, который будет отпразднован в 2027 году, подытожили в пресс-службе.
 
Вологодская областьВеликий УстюгВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
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