Филимонов проинспектировал объекты благоустройства в Великом Устюге

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"Великий Устюг не утратил своей красоты и очарования даже превратившись в стройплощадку. Обновляем буквально весь исторический центр. Благоустраиваем Советский проспект и прилегающие улицы – меняем покрытие пешеходных зон и проезжей части. Прошлись вдоль площади Ленина – обновим памятник, сделаем комфортную событийную площадку для массовых мероприятий и площадь перед сценой", – приводит пресс-служба слова Филимонова.