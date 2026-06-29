Филимонов проинспектировал объекты благоустройства в Великом Устюге

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов проинспектировал объекты благоустройства административного центра Великоустюгского муниципального округа, сообщает пресс-служба правительства региона.
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"Великий Устюг не утратил своей красоты и очарования даже превратившись в стройплощадку. Обновляем буквально весь исторический центр. Благоустраиваем Советский проспект и прилегающие улицы – меняем покрытие пешеходных зон и проезжей части. Прошлись вдоль площади Ленина – обновим памятник, сделаем комфортную событийную площадку для массовых мероприятий и площадь перед сценой", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
В порядок приведут и участок улицы Набережной в сторону улицы Васендина: здесь появятся малые архитектурные формы и зеленые зоны. Кроме того, продолжается благоустройство сквера и памятника, посвященных землепроходцам – работы синхронизируют с Советским проспектом.
Всего в текущем году в Великом Устюге в работе 121 объект, а также 14 инициатив по "Народному бюджету". На эти цели предусмотрено 3,45 миллиарда рублей. В ходе рабочего визита глава региона поставил задачу держать темп и контролировать сроки реализации всех объектов в преддверии подготовки города к 880-летнему юбилею, который будет отпразднован в 2027 году, подытожили в пресс-службе.