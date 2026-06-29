Филимонов наградил работников сферы молодежной политики Вологодской области

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов наградил активистов и работников сферы молодежной политики региона, сообщает пресс-служба правительства области.

Торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню молодежи, состоялась в Доме губернатора в Вологде.

Глава региона указал, что за пару лет в Вологодской области появились семь молодежных центров, еще пять пространств создадут в 2026 году. Всего получается 12 точек притяжения для юных жителей.

"Создан молодежный грантовый офис: более 80 проектов вологжан стали победителями разного рода федеральных конкурсов, в общей сложности на реализацию идей привлечено порядка 73 миллионов рублей. Мы запустили в ежегодном формате Всероссийский молодежный фольклорный форум “Вологда.ФОЛК”, и в этом году проведем его уже во второй раз. Опираемся на развитие молодежных движений и лидерских инициатив – тех программ, которые запускаются при участии “Юнармии” и “Движения первых”", – приводит пресс-служба слова Филимонова.

На мероприятии губернатор вручил почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма. С ответным словом выступила Ольга Трефилова – член Молодежного парламента Череповецкого округа. От лица молодых вологжан она выразила благодарность главе региона за внимание и поддержку инициатив вологодской молодежи.