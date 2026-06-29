Рейтинг@Mail.ru
Филимонов наградил работников сферы молодежной политики Вологодской области - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
15:01 29.06.2026
Филимонов наградил работников сферы молодежной политики Вологодской области

Георгий Филимонов наградил вологодских сотрудников сферы молодежной политики

© Фото : пресс-служба правительства Вологодской областиГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Вологодской области
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов наградил активистов и работников сферы молодежной политики региона, сообщает пресс-служба правительства области.
Торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню молодежи, состоялась в Доме губернатора в Вологде.
Глава региона указал, что за пару лет в Вологодской области появились семь молодежных центров, еще пять пространств создадут в 2026 году. Всего получается 12 точек притяжения для юных жителей.
"Создан молодежный грантовый офис: более 80 проектов вологжан стали победителями разного рода федеральных конкурсов, в общей сложности на реализацию идей привлечено порядка 73 миллионов рублей. Мы запустили в ежегодном формате Всероссийский молодежный фольклорный форум “Вологда.ФОЛК”, и в этом году проведем его уже во второй раз. Опираемся на развитие молодежных движений и лидерских инициатив – тех программ, которые запускаются при участии “Юнармии” и “Движения первых”", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
На мероприятии губернатор вручил почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма. С ответным словом выступила Ольга Трефилова – член Молодежного парламента Череповецкого округа. От лица молодых вологжан она выразила благодарность главе региона за внимание и поддержку инициатив вологодской молодежи.
"Хотел бы еще более эффективно применить свой опыт на территории родной Вологодской области, где тружусь по поручению нашего президента, куда прибыл работать в соответствии с указанием Владимира Владимировича Путина. Молодежная политика – это рабочие места, это доступное жилье. И невозможно мыслить решение демографических проблем, культивирование здорового образа жизни, формирование культа многодетности отдельно, фрагментировано от молодежной политики. Это система взаимосообщающихся сосудов", – подчеркнул Филимонов.
Вид на Вологду - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Жители Вологодской области отметили 879-летие столицы региона
Вчера, 14:58
 
Вологодская областьВологодская областьГеоргий ФилимоновВологдаЮнармия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала