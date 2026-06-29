Названа обладательница гран-при фестиваля "Русский характер"

Краткий пересказ от РИА ИИ Гран-при Международного фестиваля авторской песни "Русский характер"-2026 получила Татьяна Винокурова из Твери.

В 2026 году мероприятие приурочено к 85-летию начала Великой Отечественной войны и включает новую номинацию "Быть воином — жить вечно".

Жюри финала возглавил заслуженный деятель искусств РФ, известный поэт-песенник Александр Шаганов.

ВЯЗНИКИ (Владимирская область), 29 июн – РИА Новости. Гран-при Международного фестиваля авторской песни "Русский характер"-2026 получила Татьяна Винокурова из Твери, сообщил РИА Новости художественный руководитель фестиваля, член Союза писателей России, поэт и бард Алексей Витаков.

Международный патриотический фестиваль авторской песни "Русский характер" с новой номинацией "Быть воином – жить вечно" и призовым фондом в 200 тысяч рублей проходит на родине знаменитого советского поэта-фронтовика Алексея Фатьянова в городе Вязники Владимирской области 26-28 июня. В 2026 году фестиваль приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

© РИА Новости Концерт группы "Калинов мост" на фестивале "Русский характер" - 2026 на Фатьяновской площадке в Вязниках. © РИА Новости Концерт группы "Калинов мост" на фестивале "Русский характер" - 2026 на Фатьяновской площадке в Вязниках.

"Гран-при фестиваля получила Татьяна Винокурова из Твери - автор слов и музыки песен. Победителем в номинации "Быть воином - жить вечно" стал дуэт Натальи Овчинниковой и Анастасии Боковой из Новоуральска", - рассказал РИА Новости Витаков.

Лауреатами фестиваля стали также: в номинации "Автор слов и музыки" - Татьяна Кучер (Москва), в номинации "Автор музыки" - Артем Травин (Тверь), в номинации "Автор слов" - Ольга Липич (Москва), в номинации "Исполнитель" - Полина Шкирева (Москва), в номинации "Дуэты, ансамбли" - ансамбль "ШаР" (Москва), трио "Признаки жизни" (Санкт-Петербург). В поэтическом конкурсе победили Роман Мулюкин (Москва), Ольга Липич (Москва) и Антон Ускорцев (Котлас). В общей сложности на фестиваль поступило более 400 заявок из разных городов России и других стран, в финальный тур прошли около 50 участников из России и Белоруссии.

© РИА Новости Сергей Канунников с группой "Возвращение" и Наталья Мявча на фестивале "Русский характер" - 2026 на Фатьяновской площадке в Вязниках © РИА Новости Сергей Канунников с группой "Возвращение" и Наталья Мявча на фестивале "Русский характер" - 2026 на Фатьяновской площадке в Вязниках

Жюри финала фестиваля возглавил заслуженный деятель искусств РФ, известный советский и российский поэт-песенник Александр Шаганов (автор текстов таких хитов как "Владимирская Русь", "Конь", "Комбат"). "Порадовали менестрели наши молодые: все очень состоятельные как музыканты, совсем юные, но как владеют гитарой, какой выбор песен, какая глубокая поэзия! И конкурсантам, которые сверстники мои, - душа радуется: люди с таким жизненным тонусом, с песней по жизни!" - сказал РИА Новости Шаганов.

По его словам, авторская песня - важная составляющая культуры, литературного и песенного процессов. "В эстрадной песне не найти той глубины, исповедальности, искренности, которая свойственна бардам. Бардовская песня всегда рассчитана на эксперимент, никакой упрощенной формулы тут быть не может. Неспешный разговор, очень доверительный, сближение, поющая поэзия... Через такой фестиваль люди открывают для себя и новых авторов, поэтов, музыкантов, и нашу классику, развивают традиции Окуджавы, Визбора, Кукина, Высоцкого", - отметил Шаганов. Он поблагодарил за гостеприимство руководство и жителей Вязников, Владимирской области.

© Фото предоставлено оргкомитетом фестиваля "Русский характер"/Петр Чумаков Ирина Алферова на фестивале "Русский характер" © Фото предоставлено оргкомитетом фестиваля "Русский характер"/Петр Чумаков Ирина Алферова на фестивале "Русский характер"

В жюри финального тура вошли также заслуженный артист России Владимир Завикторин; певица, поэт и композитор, автор многих песен на стихи поэтов Серебряного века Елена Фролова; мультиинструменталист Владимир Поляков; солистка ансамбля "Тибитет" Ольга Александрова, лауреаты первого фестиваля "Русский характер" Константин Руднов, Наталья Штепа и другие музыканты, поэты, деятели культуры. Гала-концерт фестиваля вели актриса, театровед, автор-исполнитель песен Лидия Чебоксарова и журналист, поэт, композитор, автор песен Александр Галицкий. Директор "Русского характера" - лауреат многочисленных фестивалей авторской песни Алексей Маментьев.

© Фото предоставлено оргкомитетом фестиваля "Русский характер"/Петр Чумаков Художественный руководитель фестиваля "Русский характер" Алексей Витаков и мультиинструменталист Владимир Поляков © Фото предоставлено оргкомитетом фестиваля "Русский характер"/Петр Чумаков Художественный руководитель фестиваля "Русский характер" Алексей Витаков и мультиинструменталист Владимир Поляков

Организаторы, члены жюри и гости фестиваля, среди которых участники СВО и ветераны, выступили на известной Фатьяновской сцене в одноименном парке Вязников, на других фестивальных площадках под открытым небом, делились творческим опытом у костра с начинающими авторами. В главных концертах фестиваля приняли участие рок-музыканты Андрей Шепелев с канти-рок-блюграсс группой "ГраАссМейстер", Михаил Башаков с группой "Башаков BAND", Сергей Канунников с группой "Возвращение".