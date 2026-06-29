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СМИ: в ЕК и Евросовете выступили за роспуск службы, возглавляемой Каллас - РИА Новости, 29.06.2026
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09:21 29.06.2026
СМИ: в ЕК и Евросовете выступили за роспуск службы, возглавляемой Каллас

Politico: многие в ЕК хотят распустить возглавляемую Каллас службу дипломатии ЕС

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Еврокомиссии и Евросовете многие выступают за роспуск Европейской службы внешних связей (EEAS).
  • Кризис в EEAS связан с отсутствием четкой миссии и конкуренцией с более значительными ресурсами Еврокомиссии.
  • Глава EEAS Кая Каллас постоянно сталкивается с критикой со стороны европейских дипломатов, что усугубляется личным соперничеством с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Многие в Еврокомиссии и Евросовете выступают за роспуск Европейской службы внешних связей (EEAS), которую возглавляет Кая Каллас, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Как пишет издание, десять действующих и бывших чиновников и дипломатов ЕС заявили о кризисе в EEAS, поскольку у службы нет четкой миссии, а также она не способна конкурировать с гораздо большими финансовыми ресурсами и политическими возможностями, которыми обладает ЕК.
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"Как в Совете (представляющем 27 национальных правительств - ред.), так и в ЕК, есть группа, которая хотела бы распустить Европейскую службу внешних связей", - приводит газета слова одного из чиновников. При этом он добавил, что есть те, которые выступают в защиту службы, однако "они не столь сильны".
Также издание указывает на то, что возглавляющая службу Каллас также постоянно сталкивается с критикой со стороны европейских дипломатов. Ситуацию усугубляет то, что многие сотрудники ЕК и EEAS описывают как личное соперничество между Каллас и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Ранее Франция предложила провести реорганизацию дипломатической службы ЕС. В документе предлагаются три варианта исправления ситуации: передачу всей внешнеполитической деятельности ЕС под юрисдикцию Европейской комиссии, передачу функций дипломатической службы Совету ЕС либо "расширение полномочий Каи Каллас в рамках более широкой институциональной реформы".
До этого газета Financial Times сообщала, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой Каллас.
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