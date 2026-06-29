СМИ: в ЕК и Евросовете выступили за роспуск службы, возглавляемой Каллас

Краткий пересказ от РИА ИИ В Еврокомиссии и Евросовете многие выступают за роспуск Европейской службы внешних связей (EEAS).

Кризис в EEAS связан с отсутствием четкой миссии и конкуренцией с более значительными ресурсами Еврокомиссии.

Глава EEAS Кая Каллас постоянно сталкивается с критикой со стороны европейских дипломатов, что усугубляется личным соперничеством с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Многие в Еврокомиссии и Евросовете выступают за роспуск Европейской службы внешних связей (EEAS), которую возглавляет Кая Каллас, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Как пишет издание, десять действующих и бывших чиновников и дипломатов ЕС заявили о кризисе в EEAS, поскольку у службы нет четкой миссии, а также она не способна конкурировать с гораздо большими финансовыми ресурсами и политическими возможностями, которыми обладает ЕК

"Как в Совете (представляющем 27 национальных правительств - ред.), так и в ЕК, есть группа, которая хотела бы распустить Европейскую службу внешних связей", - приводит газета слова одного из чиновников. При этом он добавил, что есть те, которые выступают в защиту службы, однако "они не столь сильны".

Также издание указывает на то, что возглавляющая службу Каллас также постоянно сталкивается с критикой со стороны европейских дипломатов. Ситуацию усугубляет то, что многие сотрудники ЕК и EEAS описывают как личное соперничество между Каллас и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Франция предложила провести реорганизацию дипломатической службы ЕС. В документе предлагаются три варианта исправления ситуации: передачу всей внешнеполитической деятельности ЕС под юрисдикцию Европейской комиссии, передачу функций дипломатической службы Совету ЕС либо "расширение полномочий Каи Каллас в рамках более широкой институциональной реформы".